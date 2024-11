Che fare con i bambini nel weekend del 29 e 30 novembre e 1 dicembre a Varese e nel Varesotto

Si accendono le luci di Natale a Varese e in altre città della provincia in questo weekend di passaggio da novembre a dicembre. Piccoli e grandi eventi di piazza portano i bambini in un clima magico e di attesa, che inizia domenica con l’apertura della prima casella del Calendario dell’Avvento.

Sole, freddo e tantissime le iniziative a tema sul territorio tra lucine, letterine, laboratori ed eventi d’arte per i più piccoli. In programma anche spettacoli e occasioni di festa da condividere con tutta la famiglia.

LUCINE

VARESE – Si accende il Natale a Varese: venerdì 29 si accendono in piazza Monte Grappa le luci dell’albero di natale e quelle delle vie e si inaugura il mercatino di Natale, mentre le installazioni ai Giardini Estensi saranno accese ufficialmente domenica primo dicembre – Tutte le informazioni

BESOZZO – Sabato l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale in piazza Primo Maggio sarà accompagnato dalle musiche di una violinista maestosa, alta 4 metri con la sua grande gonna illuminata– Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Sabato 30 novembre la Pro Loco di Germignaga vi invita grandi e piccini ad accendere il Natale in piazza–Tutte le informazioni

EVENTI

SOMMA LOMBARDO – Inizia sabato il primo di due weekend dedicati ai mercatini di Natale al Castello Visconti. Per i bambini tante iniziative, giochi con l’associazione La casa di Mago Merlino e con l’animazione “Il Natale dei desideri risolti” – Qui tutto il programma

CASTELSEPRIO – GORNATE OLONA – Un presepe dipinto aspettando Natale con i bambini, è il titolo della speciale visita guidata per famiglie sabato 30 novembre dagli affreschi della chiesa di Santa Maria foris portas a quelli della Torre del Monastero di Torba – Come partecipare

TRADATE – Anche al Centro didattico Scientifico del Parco Pineta domenica 1 dicembre si respira aria di Natale. In programma esplorazioni, giochi e laboratori a tema in natura e, in EcoPlanetario, una speciale avventura per piccoli astronauti giuidati dalla stella cometa – Il programma

VENEGONO INFERIORE– Domenica tra i banchi del mercatino di Natale sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale: Ludos in legno, laboratori, Casa di Babbo Natale per consegnare le letterine, casette degli Elfi e, grande novità, una divertente caccia al Grinch – L’evento

CASTELLO CABIAGLIO – Anche laboratori e trucca bimbi per le vie del borgo domenica in occasione del Mercato del Giusto Inperfetto. E nel pomeriggio in sala polivalente c’è “In viaggio sul pesce. Un sogno per Natale”, spettacolo magico a cura di Sara Milani – Il programma

VARESE – A Casbeno la 20esima Edizione di “Luci, profumi e colori del Natale”. Ricco programma di eventi con gastronomia, street food, musica, animazione per bambini, mostra di Presepi – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – C’è un mega-regalo di natale in piazza Vittorio Emanuele II. Il grande pacco regalo aprirà i battenti domenica e permetterà ai bambini di fare un viaggio indimenticabile: uan volta entrati nel regalo, come per magia, ci si ritroverà a casa di Babbo Natale – L’iniziativa

VARESE – La domenica pomeriggio dalle 16 alle 18.30 fino al 15 dicembre, al Caffè del Borducan è di casa Babbo Natale. Un’occasione imperdibile per tutti i bambini che vorranno incontrarlo, lasciargli la letterina e vivere la sua speciale magia – Tutte le informazioni

ANGERA – San Nicola e la festa dell’asilo: ad Angera il weekend porta aria di Natale. Gli appuntamenti in programma nel fine settimana. Tra tutti l’arrivo sul lungolago di Sinterklaas e i Pieten – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Regali e Sapori: a Gazzada Schianno arriva il Mercatino di Natale. Domenica 1° dicembre 2024, dalle 10:00 alle 18:00, il giardino di Villa De Strens ospiterà una giornata ricca di magia, sapori e divertimento per tutta la famiglia – Tutte le informazioni

UBOLDO – Sabato 30 novembre bambini e famiglie sono invitati alla piantumazione dei nuovi alberi che cresceranno al Parco Falcone e Borsellino e vicino alla Biblioteca di Uboldo. Poi merenda per tutti – Qui tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

GAVIRATE – Sabato 30 novembre alle 10.30 in biblioteca a #gavirate, l’attrice Arianna Rolandi porta in scena un’originale lettura teatralizzata del Faluto Magico, sulle musiche di Mozart. Evento gratuito – Come partecipare

VARESE – I cambiamenti dei bambini e dei loro genitori al centro di TrasformAzioni tra le pagine, evento gratuito di narrazioni per famiglie proposto dall’associazione Parole in viaggio sabato 30 novembre alle 16.30 alla biblioteca civica di Varese – L’iniziativa

LUINO – Domenica a Palazzo Verbania, in occasione dell’esposizione “BUTAI” di Chicco Colombo, sono in programma spettacoli di Teatro Kamishibai con Betty e Chicco Colombo alle ore 16 e 17.30 – Scopri di più

VARESE – Domenica pomeriggio al Cinema Nuovo la rassegna CinemaKids propone ai bambini Linda e il pollo, originale cartoon sul valore dello stare insieme – Il programma

SARONNO – Domenica 1° dicembre dalle 13.00 alle 18.30 in piazza Indipendenza a Saronno sarà possibile visitare Discovery, il planetario scientifico mobile più grande d’Italia. Ogni 45 minuti sarà proiettato un suggestivo spettacolo dedicato al cielo e alla Stella cometa – Qui tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – Sabato mattina appuntamento in biblioteca con i volontari di Nati per leggere per i bambini da 0 a 6 anni – I dettagli

GIOCHI E LABORATORI

GAVIRATE – Laboratori natalizi per bambini nella sede di ReMida al Chiostro di Voltorre domenica 1 dicembre, dalle ore 15.30. I bambini potranno creare Ghirlande fuori porta con personaggi natalizi guidati da Speedy creativa – Come partecipare

INARZO – Domenica pomeriggio all’Oasi Lipu della Palude Brabbia i volontari propongono ai bambini il laboratorio Creare con le foglie, per incredibili boschi su carta – Leggi qui

VARESE – Varese Corsi propone un weekend di attività per grandi e piccini nelle sedi di Calcinate del Pesce e di piazza Motta in centro città. Per i più piccoli corsi di calligrafia natalizia, laboratori a tema e attività in inglese – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica pomeriggio la scuola IV Novembre ospita il laboratorio per bambini Il Pacchetto rosso, promosso da Associazione genitori Insieme per la scuola e La Serra Creativa in collaborazione con il Comune di Varese. Partecipazione gratuita – La locandina – SOLD OUT

VENEGONO INFERIORE – Venerdì 29 novembre dalle ore 20 in biblioteca c’è il Torneo di scacchi aperto a bambini e adulti. La partecipazione é gratuita, è necessario iscriversi presso la biblioteca entro le ore 19.45 della stessa sera – La locandina

PISTE DI PATTINAGGIO

SOMMA LOMBARDO – La pista di pattinaggio, novità del Natale sommese 2024, inaugura sabato 30 novembre – Tutte le informazioni

MALNATE – Iniziano domenica con il mercatino degli hobbisti e l‘apertura della pista di pattinaggio in piazza delle Tessitrici gli eventi di Malnate dedicati al Natale – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Con Le orecchie magiche di Alba si parla di rinascita alla libreria Potere ai bambini che venerdì pomeriggio ospita l’autrice Silvia Bassani, per raccontare la storia della sua bimba, Alba e di come che ha imparato ad ascoltare il mondo grazie all’Audiovestibologia del Circolo. I proventi del libro vanno ad associazione Aguav – L’iniziativa

OPEN DAY SCUOLE – Fine settimana di open day per le famiglie che devono scegliere la scuola che i figli frequenteranno il prossimo anno. Ad esempio sabato a Bodio c’è l’open day dell’asilo con servizi per bambini da 0 a 6 anni, mentre a Lozza c’è l’open day della scuola dell’infanzia – Scopri di più

CASTANO PRIMO – Sabato 30 novembre all’Auditorium Paccagnini la prima ufficiale di “Io, il Favoloso Gianni – La vera storia della mia prima vita da Maestro Straordinario” di Alessandro Colombo, che racconta gli anni giovanili di Gianni Rodari, quando fu maestro elementare ad Uboldo. – Qui tutte le informazioni

VARESE – Inizia sabato in corso Matteotti la Raccolta di giocattoli promossa da Croce Rossa Varese e Tradate per bambini e ragazzi in difficoltà tra 0 e 17 anni – Qui tutte le info

BESOZZO – La Fondazione Adriana ed Enrico Pigni ETS organizza il Mercatino della Solidarietà a partire da sabato 9 novembre per portare concreta solidarietà nei confronti di bambini ed adolescenti affetti da patologie bronco-polmonari, cardiologiche e allergiche – L’evento

