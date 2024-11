Che fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 29, 30 novembre e 1 dicembre

Entra nel vivo l’attesa del Natale con mercatini, lucine, piste di pattinaggio ed eventi. A Gemonio Xmas Show, due giorni di festa, musica e pizzoccheri. Un presepe dipinto aspettando Natale con i bambini, da Castelseprio a Torba. Si accende il Natale a Varese: venerdì 29 si accendono in piazza Monte Grappa le luci dell’albero di natale e quelle delle vie e si inaugura il mercatino di Natale, mentre le installazioni ai Giardini Estensi saranno accese ufficialmente domenica primo dicembre. Concerto di Gala della banda di Cavagnano. Sabato 30 novembre il tradizionale appuntamento alla Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate in Cuasso al Piano. Una camminata per la salute sulla ciclabile del lago di Varese. In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, la Diabetologia dell’ASST Sette Laghi, diretta dalla Dottoressa Cristina Romano, in collaborazione con l’Associazione Diabetici Varese “DiVa” e “Lions Club Varese Insubria” organizzano per il giorno 30 Novembre l’evento.

METEO

LE PREVISIONI – Dicembre inizia con il sole, ma le temperature si abbassano. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino il weekend sarà generalmente soleggiato, con foschia nelle zone di pianura e temperature minime e massime in progressiva diminuzione – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

BRUNELLO – Tante idee regalo per Natale al mercatino solidale di Good Samaritan ODV. Dalle dalle 9.30 ale 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti artigianali ugandesi, realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu-nord Uganda e scoprire nuovi prodotti ideali anche per i regali di Natale – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Sabato 30 novembre la Pro Loco di Germignaga vi invita ad accendere il Natale –Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Sabato 30 e domenica 1 dicembre e ancora sabato 7 e domenica 8 dicembre, Somma Lombardo si veste a festa per ospitare la quindicesima edizione dei mercatini di Natale al Castello Visconti di Somma Lombardo – Tutte le informazioni

TRADATE – Sabato 30 Novembre alla Gelateria Pessina per scoprire diverse idee regalo; oltre alle golosità, anche suggerimenti dal negozio di prodotti artigianali “La volpe innamorata” e da quello di giocattoli “Vivere Giocando” – Tutte le informazioni

VARESE – Volete incontrare Babbo Natale? Appuntamento al Borducan domenica 1 dicembre dalle 15 alle 18. E Per chi è in cerca di regali di Natale originali, il Borducan vi aspetta al mercatino di Natale di Piazza Monte Grappa – Tutte le informazioni

VARESE – Agricola Home & Garden ha aperto le porte alla magia natalizia con un’esperienza a dir poco immersiva. Tanti appuntamenti per grandi e piccini – Tutte le informazioni

VARESE – Cerchi ispirazione per il Natale o semplicemente hai voglia di rinnovare la tua casa? Se ami i dettagli e vuoi dare un tocco di classe e stile con tessuti pregiati come il lino senza rinunciare al risparmio, lo spaccio aziendale Da.Ni.Tex srl a Varese, via Merano 7/A è il posto giusto in cui poter toccare con mano la qualità made in Italy – Tutte le informazioni

VARESE – Fuoco cammina con me. Sculture in marmo che sembrano legno. Da Punto sull’Arte in mostra le opere di Valeria Vaccaro. Vernissage sabato 30 novembre dalle 11 alle 13 – Tutte le informazioni

VARESE – Torna il Mercatino di Natale: le 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste popoleranno Piazza Monte Grappa con musica ed eventi per grandi e piccini. Dai bretzel, wurstel, spatzle e canederli della tradizione tirolese per arrivare ai taralli pugliesi, passando per i formaggi piemontesi, i ravioli bergamaschi, i salumi toscani e i dolci siciliani, poi torrone, panettoni, cioccolato, ma anche vini, miele, oli, liquori e spumanti – Tutte le informazioni

VARESE – Cerchi ispirazione per trasformare la tua casa in un magico angolo natalizio? Per rinnovare i tuoi addobbi, trovare un albero che catturi il cuore o aggiungere un tocco di luce speciale alla tua casa per le feste, abbiamo qualcosa di imperdibile per te! Approfitta del Black Friday di Nicora Garden, dal 25 novembre al 1° dicembre, nel punto vendita di Varese (via Carnia 133) – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

LEGNANO – Una festa lunga un intero weekend che racchiude i gusti e i profumi unici della cucina regionale lombarda. Al maniero di San Bernardino arriva la Sagra della polenta e della cassoeula – Tutte le informazioni

LEGNANO – Scopri cocktail preparati a regola d’arte con ingredienti unici e selezionati, per un’esperienza che unisce tradizione e innovazione. Alla Contrada San Martino arriva la Fiera del Gin: carbonara, cacio e pepe e amatriciana all you can eat. Da venerdì 15 fino a domenica 17 novembre torna alla Contrada San Domenico di Legnano la Sagra della Carbonara, Cacio & Pepe, e Amatriciana – Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

EVENTI

GEMONIO – Gemonio Xmas Show, due giorni di festa, musica e pizzoccheri. Sabato 29 e domenica 30 novembre il tendone riscaldato al parco di via Curti ospita due serate speciali. Menu ricco dalla cucina, dj set e concerti di Rocket Roulette e Monkey Scream sul palco – Tutte le informazioni

BESOZZO – L’Amministrazione Comunale inaugura il calendario degli eventi natalizi a Besozzo con un grande evento abbinato all’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale, sabato 30 novembre alle 18 in piazza Primo Maggio.

Ad accompagnare l’accensione lo spettacolo musicale dal vivo con “The big Violinist”: una maestosa e scenografica dama di ben 4 metri di altezza con la sua grande gonna illuminata, intratterrà il pubblico suonando al violino brani natalizi e contemporanei – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio uno speciale annullo filatelico per celebrare il 160° anniversario della concessione del titolo di città. Sabato 30 novembre presso Sala Tramogge dei Molini Marzoli dalle ore 16:30 alle ore – Tutte le informazioni

VARESE – Festa Invernale all’Oratorio di Calcinate del Pesce: pranzo conviviale per celebrare la stagione. Domenica 1 dicembre alle ore 12:30, l’Oratorio di Calcinate del Pesce (via Ettore Ponti 153) ospiterà la tradizionale Festa Invernale – Tutte le informazioni

CASTELSEPRIO – GORNATE OLONA – Un presepe dipinto aspettando Natale con i bambini, da Castelseprio a Torba. Speciale visita guidata per famiglie sabato 30 novembre dagli affreschi della chiesa di Santa Maria foris portas a quelli della Torre del Monastero di Torba – Tutte le informazioni

ANGERA – San Nicola e la festa dell’asilo: ad Angera il weekend porta aria di Natale. Gli appuntamenti in programma nel fine settimana. Tra tutti l’arrivo sul lungolago di Sinterklaas e i Pieten – Tutte le informazioni

MALNATE – A Malnate una serie di eventi per pattinare verso il Natale. La pista da pattinaggio che verrà installata in viale Kennedy sarà il fulcro degli eventi organizzati dall’amministrazione, oltre al classico appuntamento dell’accensione dell’albero in piazza delle Tessitrici – Tutte le informazioni

CALCINATE DEL PESCE – VARESE – Con Varese Corsi il weekend è sempre più ricco di magia e creatività. Tra sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre otto appuntamenti dedicati a tutti i grandi e i piccoli. Tra le tante proposte, non poteva mancare anche un corso di calligrafia natalizia per imparare a scrivere un vero e proprio biglietto di auguri.

Sabato in piazza Motta a Varese, oltre al corso di calligrafia natalizia dedicato anche agli adulti, si terrà un corso di inglese per bambini delle elementari e un laboratorio dove si realizzeranno decorazioni natalizie, che si terrà però la domenica. A Calcinate del Pesce, domenica mattina dalle 10:00 alle 13:00 ci saranno ben cinque laboratori tra cui un allenamento total body e un tabata workout, dedicati agli adulti, per prepararsi fisicamente al meglio alle feste e tre appuntamenti per realizzare alberelli e palline di Natale in argilla, a cui potranno partecipare anche i bambini.

Non resta che scegliere – Tutte le informazioni

SPECIALE MERCATINI DI NATALE

MORAZZONE – Dopo il successo delle scorse edizioni, torna, poco prima di Natale, Tante care cose, il mercato di rigatterie e anticaglie a Casa Macchi, Bene del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, nel piccolo borgo di Morazzone (VA). Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre dalle ore 10 alle 18 – Tutte le informazioni

VARESE – Si accende il Natale a Varese: venerdì 29 si accendono in piazza Monte Grappa le luci dell’albero di natale e quelle delle vie e si inaugura il mercatino di Natale, mentre le installazioni ai Giardini Estensi saranno accese ufficialmente domenica primo dicembre – Tutte le informazioni

VARESE – A Casbeno la 20esima Edizione di “Luci, profumi e colori del Natale”. Ricco programma di eventi con gastronomia, street food, musica, animazione per bambini, mostra di Presepi – Tutte le informazioni

SARONNO – Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre nel Centro Edulab la cooperativa sociale il Granello e l’Associazione Granello Insieme O.D.V. terranno il mercatino natalizio – Tutte le informazioni

GAVIRATE – “ Vivi la magia del Natale” è il titolo della manifestazione che si terrà nel centro storico sabato 30. Nell’ambito della giornata di festa è previsto un evento cicloturistico denominato: “ Pedalata d’Inverno aspettando Natale” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Tre giorni di mercatini alla Galleria Boragno per “Per un dolce Natale”. In mostra le meraviglie di carta, latta e pezze di Francesca Testa, con tante idee regalo per le festività – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Regali e Sapori: a Gazzada Schianno arriva il Mercatino di Natale. Domenica 1° dicembre 2024, dalle 10:00 alle 18:00, il giardino di Villa De Strens ospiterà una giornata ricca di magia, sapori e divertimento per tutta la famiglia – Tutte le informazioni

BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO – Il mercatino e un concerto aprono il mese natalizio a Bardello con Malgesso e Bregano. I due appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale insieme alla Pro Loco si svolgeranno domenica 1 dicembre – Tutte le informazioni

PORTO VALTRAVAGLIA – “Auguri in Piazza” a Porto Valtravaglia: due giorni di magia natalizia. Durante le due giornate, le vie del paese si animeranno con bancarelle ricche di prodotti artigianali e idee regalo e tante iniziative. Domenica sera i fuochi d’artificio – Tutte le informazioni

PISTE DI PATTINAGGIO

SOMMA LOMBARDO – La pista di pattinaggio, novità del Natale sommese 2024, inaugura sabato 30 novembre – Tutte le informazioni

MALNATE – Una pista di pattinaggio per il periodo natalizio a Malnate. Per la prima volta nel periodo natalizio verrà installata una pista per pattinare che verrà sfruttata anche dalle scuole cittadine – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – “Fuoco cammina con me”: sculture in marmo che sembrano legno. Da Punto sull’Arte in mostra le opere di Valeria Vaccaro. PUNTO SULL’ARTE propone con FUOCO CAMMINA CON ME uno studio approfondito e accurato dell’opera di Valeria Vaccaro, un’artista giovane, di grandissimo talento e molto apprezzata, sia in Italia che all’estero – Tutte le informazioni

VARESE – Franco Tardonato in mostra in Sala Veratti a Varese, sabato il finissage. Sabato 30 novembre alle 17.30, con un momento conclusivo che vedrà protagonisti i presidenti delle associazioni sostenitrici dell’evento, riuniti per un ultimo incontro dedicato a celebrare il valore della mostra – Tutte le informazioni

BRINZIO – Brinzio ospita l’arte di Daniela Biella: una mostra contro la violenza sulle donne. L’evento, organizzato dalla Biblioteca Comunale di Brinzio, proseguirà nei giorni 30 novembre e 1 dicembre con un ricco programma di iniziative – Tutte le informazioni

LIBRI

LUINO – Sabato 30 novembre 2024, alle 17, presso la Biblioteca Civica di Luino, prosegue il festival letterario Intrecci con un nuovo appuntamento. Protagonista dell’incontro sarà Roberto Pegorini, noto autore milanese di romanzi gialli, che presenterà il suo nuovo libro, “Lo hijab mancante”, edito da Todaro Editore. Durante l’evento, lo scrittore sarà intervistato dalla giornalista e scrittrice Sara Magnoli – Tutte le informazioni

VARESE – Con Le orecchie magiche di Alba si parla di rinascita alla libreria Potere ai bambini. Venerdì 29 novembre alle ore 18.30 la presentazione del libro scritto da Silvia Bassani per la sua bimba che ha imparato ad ascoltare il mondo grazie all’Audiovestibologia del Circolo – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Sarà un novembre ricco di cultura. Quattro presentazioni di altrettanti libri di autori casciaghesi o che amano Casciago. Si parte il 9 novembre con Marina Daverio e il suo “Un nuovo inizio” – Tutte le informazioni

LUINO – ‘Lo hijab mancante’: Roberto Pegorini al festival Intrecci di Luino. Il giallista milanese racconta il suo ultimo lavoro al mondadori Bookstore – Tutte le informazioni

VARESE – “La Pianessa”, ultimo appuntamento con la rassegna “Paola di Donna”. Un omaggio all’estro di Alberto Savinio, autore poliedrico e geniale, che con le sue storie surreali esplora il lato più poetico e immaginifico dell’arte – Tutte le informazioni

VARESE – I cambiamenti dei bambini e dei loro genitori: TrasformAzioni tra le pagine. Sabato 30 novembre alle 16.30 alla biblioteca civica di Varese l’evento gratuito di narrazioni per famiglie proposto dall’associazione Parole in viaggio – Tutte le informazioni

VARESE – Claudia Consonni presenta il suo libro “Invito al desiderio”. Sabato 30 novembre incontro con l’autore promosso dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Varese alle 15 nella sede CVV di via Maspero 20 a Varese – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Trasform-Azione, in biblioteca a Varese un laboratorio per reinventare fotografie d’autore. Domenica 1° dicembre 2024, dalle ore 14.30 alle 17.30, la Biblioteca Civica di Varese apre le sue porte per un’esperienza unica di creatività – Tutte le informazioni

CUGGIONO – A Cuggiono una serata in ricordo di piazza Fontana e di Pino Pinelli, diciottesima vittima. L’iniziativa di Ecoistituto della Valle del Ticino, Anpi e Acli: una serata con l’album musicale corale in ricordo delle vittime dell’attentato che aprì la stagione della “strategia della tensione” – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Venerdì 29 novembre si terrà il secondo concerto della Stagione Musicale del Comune di Varese. L’appuntamento è alle 20.30 in Basilica San Vittore, dove si esibirà il Tölzer Knabenchor, uno dei cori maschili di voci bianche più famosi e di successo al mondo, sulle note di Bach, Scheidt e Mendelssohn-Bartholdy. Il direttore è Lorenzo Ghielmi – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – “Semplicemente Pia Tuccitto”, racconti di musica e vita a Venegono Superiore. La cantautrice rock verrà intervistata dal conduttore radiofonico Riccardo Pellegrini – Tutte le informazioni

MUSICA – Concerto di Gala della banda di Cavagnano. Sabato 30 novembre il tradizionale appuntamento alla Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate in Cuasso al Piano – Tutte le informazioni

CIINEMA E TEATRO

VARESE – Il 29 novembre, alle 20.45, l’Auditorium Teatro San Giovanni Bosco nel rione di sant’Ambrogio a Varese ospiterà lo spettacolo “Amare Relazioni“, portato in scena dagli studenti dei Licei Manzoni. La rappresentazione, curata da “La Compagnia del viaggio“, affronta temi di grande attualità come il catcalling, il patriarcato, l’amore con uno sguardo sensibile e profondo, ed è promosso da realtà importanti come Cgil Varese, Spi Cgil Varese, il Centro d’Ascolto Eos e L’Aquilone – Tutte le informazioni

CASTANO PRIMO – All’Auditorium Paccagnini Castano Primo lo spettacolo su Gianni Rodari. La storia della “prima vita” dello scrittore portata sul palco dalla Cooperativa “Fiore che ride” il prossimo 30 novembre – Tutte le informazioni

BARASSO – “Io, l’Erede”: un classico di Eduardo De Filippo a Barasso. L’appuntamento è fissato per sabato 30 novembre alle ore 21, presso la Sala Polivalente San Martino a Barasso – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – “E poi sono morta” al teatro di Caldana per riflettere di violenza sulle donne. Uno spettacolo di teatro, danza, canto e narrazione Con Alessandro Cerea, Sarah Collu e Valentina Grecchi – Tutte le informazioni

VARESE – Tre storie di confine sul palco dello Spazio Yak di Varese. Doppio appuntamento in piazza de Salvo, sabato 30 (ore 21) e domenica 1 (ore 18) con lo spettacolo “Vasi Comunicanti” prodotto da Officina Carbonara – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

VARESE – Una camminata per la salute sulla ciclabile del lago di Varese. In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, la Diabetologia dell’ASST Sette Laghi, diretta dalla Dottoressa Cristina Romano, in collaborazione con l’Associazione Diabetici Varese “DiVa” e “Lions Club Varese Insubria” organizzano per il giorno 30 Novembre l’evento – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare nel weekend del 29 e 30 novembre e 1° dicembre. Si inaugurano a Saronno e in altri comuni della zona i primi eventi natalizi, e non mancano incontri, spettacoli teatrali e mostre. Il tempo sarà soleggiato ma un po’ freddo – Gli appuntamenti

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend dal 29 novembre al 1 dicembre sul Lago Maggiore. Ad Angera arriva San Nicola sul lungolago, ad Arona si pattina sul ghiaccio e le Isole si illuminano con il calare della sera. Gli eventi del fine settimana sul Lago Maggiore – Gli appuntamenti

COSA FARE A LEGNANO E NELL’ALTO MILANESE – Cosa fare nel weekend del 29 novembre, 1 e 2 dicembre. Si aprono le danze del Natale con tante feste, mercatini e attrazioni. A Legnano va in scena il festival dei diritti dei bambini. Ecco gli appuntamenti selezionati per voi – Gli appuntamenti