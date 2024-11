Gemonio Xmas Show, due giorni di festa, musica e pizzoccheri

Sabato 29 e domenica 30 novembre il tendone riscaldato al parco di via Curti ospita due serate speciali. Menu ricco dalla cucina, dj set e concerti di Rocket Roulette e Monkey Scream sul palco

Con l’avvicinarsi del Natale anche Gemonio si veste a tema: nei giorni scorsi il paese è stato addobbato con le luminarie, le decorazioni agli ingressi del centro abitato e con il grande albero di piazza della Vittoria che da qualche anno è presenza fissa a illuminare il centro della località valcuviana.

Ma nell’attesa del 25 dicembre c’è spazio anche per una festa a base di musica e buona cucina: venerdì 29 e sabato 30 novembre il centro polifunzionale di via Curti ospita il Gemonio Xmas Show, un evento organizzato dal Comitato Gemonio Feste in collaborazione con l’amministrazione comunale e con le altre associazioni del paese.

Il piatto forte, per le cene, saranno i pizzoccheri: la tradizionale e gustosissima specialità valtellinese sarà però affiancata da numerose altre pietanze. La polenta sarà accompagnata da spezzatino o gorgonzola, ci sarà lo stinco con patate (fritte o al forno), i fagioli con cipolle ma anche i più semplici panino con la salamella e insalata di pomodori. E tanta birra, naturalmente.

Sul palco della musica ci sarà spazio ogni sera per un dj set e un concerto: venerdì 29 apre Dj Maffo seguito dall’esibizione dei Rocket Roulette mentre sabato 30 toccherà a Dj Cassa cui farà seguito lo show rock dei Monkey Scream. Al parco di via Curti è stato montato un grande tendone riscaldato per permettere a tutti di partecipare alla festa, anche se gli organizzatori invitano a prenotare il proprio posto (338-9027483).