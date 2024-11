“Io, l’Erede”: un classico di Eduardo De Filippo a Barasso

L’appuntamento è fissato per sabato 30 novembre alle ore 21, presso la Sala Polivalente San Martino a Barasso

Il Teatro della Comunità Sant’Eusebio torna in scena con un classico intramontabile del teatro italiano: Io, l’Erede, una commedia di Eduardo De Filippo, che sarà rappresentata il prossimo sabato 30 novembre alle ore 21 presso la Sala Polivalente San Martino di Barasso.

La locandina dello spettacolo anticipa un’atmosfera carica di suspense e ironia. La trama ruota attorno alla famiglia Selciano, un’ordinaria famiglia perbene che si ritrova improvvisamente travolta da un evento inatteso, con un susseguirsi di equivoci, rivelazioni e momenti comici che promettono di catturare il pubblico.

Sul palco, un cast eterogeneo di attori della compagnia. La regia è affidata a Mario Stefanoni e Annamaria Bandista, che hanno curato ogni dettaglio per rendere lo spettacolo fedele al genio di De Filippo.

La commedia, ricca di spunti riflessivi, offre un’occasione unica per vivere un momento di cultura e svago in compagnia. Il Teatro della Comunità Sant’Eusebio continua così la sua tradizione di promuovere il teatro come forma di aggregazione e crescita collettiva.

Informazioni pratiche

L’appuntamento è fissato per sabato 30 novembre alle ore 21, presso la Sala Polivalente San Martino a Barasso. Non mancate a questa serata che promette risate e riflessioni nel segno della grande tradizione teatrale italiana.