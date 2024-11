Tre storie di confine sul palco dello Spazio Yak di Varese

Sabato 30 novembre (alle 21) e domenica 1 dicembre (alle 18) lo Spazio Yak di piazza De Salvo a Varese ospita lo spettacolo “Vasi comunicanti”. Sul palco saranno rappresentate tre “storie di confine” in uno spettacolo prodotto da Officina Carbonara e incentrato sul racconto di vicende intense e toccanti, nate dall’incontro con le comunità che vivono ogni giorno il confine, come un luogo di contaminazione e ricerca di equilibrio.

LE TRE STORIE

IL PRANZO DEL MARTEDÌ (Balerna) – Un esule italiano trova rifugio a Balerna – piccolo comune non lontano da Chiasso – durante la Seconda Guerra Mondiale. Una mattina apparentemente normale cambierà per sempre il corso della sua vita.

NEBBIOPOLI (Chiasso) – In una giornata surreale, una bambina vive il bombardamento della stazione di Chiasso. Tra i ricordi e le domande che la guerra porta con sé, emerge una storia straordinaria.

LA PAURA FA BRUTTI SCHERZI (San Fermo/Cavallasca) – Un’adolescente cerca di affrontare i drammi della guerra e della crescita in due paesi italiani di confine in perenne conflitto, alla ricerca di speranza e di un nuovo equilibrio.

I biglietti per entrambi i giorni sono già in vendita online sulla piattaforma Mailticket: il tagliando intero costa 12 euro (più la prevendita), il ridotto costa 8 euro ed è riservato a under 18, over 65, allievi dello Spazio Yak e abbonati a VareseNews. Alla cassa, prima delle rappresentazioni, i prezzi sono di 14 euro (intero) e 10 euro (ridotto).