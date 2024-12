Che fare con i bambini nel weekend del 20, 21 e 22 dicembre a Varese e nel Varesotto

Venerdì 20 dicembre, dopo l’ultima campanella, per bambini iniziano le vacanze di Natale. E si parte alla grande con un weekend pieno di iniziative tra piccoli e grandi, grandissimi eventi. Su tutti il Campionato nazionale di Pattinaggio di Figura al Palaghiaccio di Varese che promette di regalare bellezza.

E poi incontri con Babbo Natale, tante lucine e qualche spettacolo di teatro per lasciarsi trasportare nel pieno dello spirito natalizio.

EVENTI

VARESE – Lo sport è salute generale, è condivisione e, nel caso dei Campionati nazionali di pattinaggio di figura, è anche bellezza, che il pubblico del Palaghiaccio potrà ammirare dal vivo dal 19 al 21 dicembre –I dettagli

MARNATE – Appuntamento con la Festa di Natale dei Vigili del Fuoco sabato 21 dicembre alle scuole Dante Alighieri con la consegna dei regali ad oltre mille bambini – Qui tutte le info

GALLARATE – L’ultimo weekend prima di Natale propone diverse iniziative di piazza. Dagli incontri con Babbo Natale sabato alla sfilata dei Babbi Natale in moto – Scopri di più

TRADATE – Sabato sera all’EcoPlanetario del Centro didattico scientifico del Parco Pineta c’è Storie di solstizio, un tuffo nell’oscurità della notte più lunga di tutte e di come sia stata raccontata nei diversi popoli e nei diversi tempi. A seguire osservazione astronomica. Adatto anche ai bambini dai 10 anni – Il programma

BUSTO ARSIZIO – C’è un mega-regalo di natale in piazza Vittorio Emanuele II. Il grande pacco regalo permette ai bambini di fare un viaggio indimenticabile: uan volta entrati nel regalo, come per magia, ci si ritroverà a casa di Babbo Natale – L’iniziativa

SOMMA LOMBARDO – Domenica all’Antico Portico di Mezzana torna la magia del Presepe Vivente . Dalle 12.30 alle 14, grazie alla presenza di uno spazio coperto e riscaldato, sarà possibile pranzare con piatti tipici – L’iniziativa

LAVENO MOMBELLO – Domenica pomeriggio sul Lungolago, nella piazza del Presepe Sommerso, arriva Babbo Natale per delle foto ricordo e una raccolta fondi solidale promossa dagli Amici del Presepe Sommerso

STORIE E SPETTACOLI

MALNATE – Bobo Babbo e il mistero di Natale è il titolo dello spettacolo di attori e pupazzi in programma venerdì 2sera alle ore 20.30 presso l’Aula Magna dell’I.C. Iqbal Masih (via Gasparotto/Baracca) Ingresso Gratuito – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – Domenica pomeriggio alle 17 la rassegna Primi Applausi porta al Teatro Sociale D. Cajelli Bobo Babbo e il mistero di Natalel canto di Natale, spettacolo della compagnia C’è un asino che vola per un pubblico dai 4 anni in su – Lo spettacolo

VARESE – Neve è lo spettacolo di circo teatro della Pettirossa ispirato all’omononimo libro di Maxime Fermine. Andrà in scena domenica 22 dicembre alle ore 16.30 allo Spazio Kabum – Scopri di più

VARESE – Sabato pomeriggio il salone in piazza Motta di Varese Corsi propone ai bambini lo spettacolo E venne in fin Natale, di Betty e Chicco Colombo del Teatro di Varese – L’evento

GAVIRATE – Sabato 21 dicembre alle ore 11 la Biblioteca di Gavirate propone ai più piccoli Quante lettere Babbo Natale! uno spettacolo natalizio di Teatro Periferico – Leggi qui

SOMMA LOMBARDO – CARDANO AL CAMPO – CISLAGO – Sabato mattina appuntamento in biblioteca con i volontari di Nati per leggere per i bambini da 0 a 6 anni – I dettagli

GIOCHI E LABORATORI

BUSTO ARSIZIO – Si intitola “Il Baule della Nonna” la nuova Giocomerenda del Museo del Tessile in programma domenica pomeriggio per i bambini – L’iniziativa

VARESE – In piazza Monte Grappa c’è la Mostra delle Illusioni, un percorso interattivo alla scoperta di installazioni che stimolano e accompagnano alla scoperta dell’illusione ottica – Scopri di più

VARESE – Magia d’inverno è il laboratorio di Natale per bambini promosso dal FAI a Villa Panza domenica 22 dicembre, sia al mattino alle ore 11.30 , sia nel pomeriggio alle ore 14.30 – Come partecipare

CARAVATE – Aspettando Natale è il workshop di decorazioni natalizie per bambini e famiglie peromosso dal Pargolario e dalla Biblioteca di Caravate per sabatopomeriggio . Partecipazione gratuita – Leggi qui

LUCINE

LEGGIUNO – La nuova edizione delle Lucine di leggiuno propone meraviglia di luce con oltre 850.000 luci che, per tutta la durata delle festività, creano un’atmosfera magica, incantando grandi e piccini – I dettagli

VARESE – Lo spettacolo di luci dei Giardini Estensi continua a regalare meraviglia per tutto il periodo delle feste – Guarda qui

PISTE DI PATTINAGGIO

VARESE – Ai Giardini Estensi rimarrà aperta per tutto dicembre e sino alla fine delle vacanze Natalizie la Pista di pattinaggio s ghiaccio

LUINO – Ritorna dopo anni la Pista di Pattinaggio in Piazza della Libertà a Luino, pronta a trasformare il centro cittadino nel cuore pulsante delle festività invernali – Leggi qui

SOMMA LOMBARDO – La pista di pattinaggio, novità del Natale sommese 2024, è stata inaugura sabato 30 novembre – Tutte le informazioni

MALNATE – Sabato in piazza delle Tessitrici alla pista di pattinaggio, bambini e famiglie potranno incontrare e pattinare con Elsa del film d’animazione Frozen e altri personaggi del celebre film Disney – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

AZZATE – Il Natale consapevole e solidale è allo Stendipanni delle Mamme in cerchio con l’iniziativa “Fai del bene, regalando un gioco usato in perfette condizioni” – Leggi qui

VARESE – Venerdì pomeriggio alle 18.30 la Biblioteca civica di via Sacco ospita Tieni tu il controller, laboratorio per i genitori dedicato al mondo dei videogiochi dei figli – Scopri di più

CASSANO VALCUVIA – Al Teatro Periferico “Le Case che siamo”, uno spettacolo che racconta le comunità per minori. Lo spettacolo nasce dalla collaborazione di un gruppo di artiste e artisti di teatro di figura con la Cooperativa Sociale Kairos di Piacenza – Lo spettacolo

PER TUTTI – È un fine settimana ricco di concerti, mercatini e spettacoli in attesa del Natale – Che fare nel weekend