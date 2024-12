Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 20, 21, 22 dicembre

Ultimo fine settimana prima del Natale: la corsa ai regali si snoda tra mercatini, concerti, spettacoli ed eventi. La magia del Presepe Vivente all’Antico Portico di Mezzana. L’iniziativa è organizzata dai volontari del Giugno Mezzanese. Dalla 12.30 alle 14, grazie alla presenza di uno spazio coperto e riscaldato, sarà possibile pranzare con piatti tipici. Mercato contadino, banda per le vie e molto altro: il weekend di Natale a Gallarate. Il fine settimana del 21 e 22 dicembre offre tante occasioni, compresa la sfilata dei Babbi Natale in moto. E alla vigilia previsto anche mercato straordinario. Concerto di Natale per la Banda di Capolago. Appuntamento per sabato 21 dicembre alle ore 21:00 presso la chiesa SS. Trinità di Capolago.

EVENTI IN EVIDENZA

BRUNELLO – Tante idee regalo per Natale al mercatino solidale di Good Samaritan ODV. Dalle dalle 9.30 ale 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti artigianali ugandesi, realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu-nord Uganda e scoprire nuovi prodotti ideali anche per i regali di Natale – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Domenica 22 dicembre, dalle 15.30 alle 16.30, Bengio Scarpe accoglierà le donne con un evento unico: un flash mob tutto al femminile. Situato in Piazza Santa Maria, angolo via Bramante 1, il negozio, attivo dal 1979, non è solo negozio di calzature artigianali e autentiche ma un vero e proprio luogo di incontro: un negozio per le donne – Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO – Domenica 22 dicembre l’incanto del Natale in musica con il Corpo Musicale “S. Cecilia” di Jerago. Appuntamento alle ore 21 al Teatro Auditorium – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Dall’8 dicembre al 6 gennaio, il Chiostro di Voltorre a Gavirate ospiterà “Città dei Presepi 2024”: una mostra unica con 100 presepi, installazioni artistiche e percorsi emozionali per un’esperienza natalizia indimenticabile – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Continua la magia delle Lucine di Natale. Quest’anno, il percorso si è arricchito con nuove attrazioni spettacolari come i Crocus delle Meraviglie, i Rampicanti Fatati e il Tunnel di Fiori. Non mancano dettagli incantevoli come funghi e lumachine luminose, che rendono l’atmosfera ancora più magica. Il centro del paese si è trasformato in un vero e proprio villaggio incantato, tra grotte glaciali, castelli luminosi, alberi scintillanti e animali del bosco – Tutte le informazioni

VARESE – Il Mercatino di Natale vi aspetta in piazza Monte Grappa: dai bretzel, wurstel, spatzle e canederli della tradizione tirolese per arrivare ai taralli pugliesi, passando per i formaggi piemontesi, i ravioli bergamaschi, i salumi toscani e i dolci siciliani, poi torrone, panettoni, cioccolato, ma anche vini, miele, oli, liquori e spumanti sono tante le prelibatezze che troverete – Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Il riuso creativo torna al Cinema Vittoria di Varese. Dal 13 al 24 dicembre l’associazione “Lavori in corso” organizza un’esposizione di oggetti di artigianato, design e arte intitolata “Amarcord”. Venerdì 20 le letture di Betty Colombo – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Torna l’Orientaday a Villa Oliva a Cassano Magnago: un aiuto concreto per scegliere l’università. Organizzato dall’associazione Vil.Lab ETS, l’Orientaday offre un’opportunità unica per dialogare con universitari di oltre 45 facoltà. Appuntamento per sabato 21 dicembre – Tutte le informazioni

MARNATE – La festa di Natale dei Vigili del Fuoco torna in presenza e riparte da Marnate. Appuntamento sabato 21 dicembre alle scuole Dante Alighieri per il tradizionale appuntamento con la consegna dei regali ad oltre mille bambini – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – La magia del Presepe Vivente all’Antico Portico di Mezzana. L’iniziativa è organizzata dai volontari del Giugno Mezzanese. Dalla 12.30 alle 14, grazie alla presenza di uno spazio coperto e riscaldato, sarà possibile pranzare con piatti tipici – Tutte le informazioni

UBOLDO – Mercatino di Natale: solidarietà e idee regalo al rifugio “Una Luce Fuori dal Lager”. Dalle 10:00 alle 17:30, il mercatino di Natale offrirà un’occasione speciale per fare acquisti solidali e sostenere i tanti cagnolini ospitati dall’associazione – Tutte le informazioni

GALLARATE – Mercato contadino, banda per le vie e molto altro: il weekend di Natale a Gallarate. Il fine settimana del 21 e 22 dicembre offre tante occasioni, compresa la sfilata dei Babbi Natale in moto. E alla vigilia previsto anche mercato straordinario – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Arcumeggia: 40 presepi da scoprire nel cuore del “Borgo dipinto”. I presepi resteranno esposti fino a lunedì 6 gennaio 2025 e saranno visibili con illuminazione dalle ore 17:00 alle 23:00. L’iniziativa a cura dei cittadini del borgo – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Prime donazioni per la cena solidale di Natale a Busto Arsizio: “Aiutateci ancora il 21 e 23 dicembre”. Il primo momento di raccolta delle donazioni per la cena solidale del 25 dicembre è andato bene, con molti alimenti già donati. Già previsti altri due appuntamenti per ritirare cibo confezionato e anche già cucinato – Tutte le informazioni

SPECIALE VARESECORSI – Mancano solo pochi giorni al Natale e Varese Corsi per questo weekend ha in programma sette sfiziosi appuntamenti adatti proprio a tutti. Sabato 21 dicembre in salone Motta due laboratori dedicati agli adulti per tonificare e rilassare il proprio corpo a ritmo di musica natalizia. Sempre sabato, a Calcinate del Pesce i più piccoli potranno immergersi in un’esperienza creativa, unendo lo sport della falconeria con l’arte. Gli altri quattro appuntamenti saranno domenica 22 dicembre in salone Motta, con due laboratori per realizzare centrotavola natalizi, uno per le ghirlande di Natale e infine uno spettacolo teatrale in cui si racconteranno storie magiche in attesa del Natale.

Si conclude così la rassegna natalizia di Varese Corsi- Tutte le informazioni

NATALE NEL VARESOTTO – Tutti gli appuntamenti di Natale in provincia – Scopri gli eventi

MUSICA

VARESE – Da Betlemme a Varese: domenica 22 dicembre la luce della pace arriva in città. Appuntamento alle 14.15 nel parco dei Giardini Estensi, dove ci sarà un’esibizione con 200 giovani coristi, tutti under 15. Da qui i coristi si sposteranno in corteo fino alla Basilica San Vittore – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno il Concerto di Natale con l’Atelier delle Note. La scuola di musica di Anna Cracco sarà protagonista venerdì 20 dicembre dalle 20.15 – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Concerto a Busto Arsizio per il 20° anniversario del Coro Ai Preat. Ad esibirsi saranno il coro di casa, Ai Preat di Busto Arsizio, e gli Amici della Montagna di Origgio – Tutte le informazioni

SAMARATE – Nella chiesa della SS Trinità il “Magico concerto di Natale” della Filarmonica di Samarate. L’evento, che si svolge con il patrocinio del Comune di Samarate, si terrà venerdì 20 dicembre alle 21 nella chiesa della SS Trinità – Tutte le informazioni

VERGIATE – Il Centro giovanile di Corgeno apre alle famiglie e festeggia il Natale con TerzoSabato. Sabato 21 dicembre al Cag Mercatini, attività per i bambini, musica live dei Seven seas e aperitivo per aspettare insieme il Natale e raccogliere fondi – Tutte le informazioni

CARONNO VARESINO – La magia del Natale risuona a Caronno Varesino: un concerto in chiesa con Sophia Zanoletti. Sabato 21 dicembre 2024, la Chiesa di San Vincenzo Martire ospiterà il Concerto di Natale. Protagonista una giovane pianista varesina. Al termine del concerto brindisi in Comune – Tutte leinformazioni

VARESE – Musica e solidarietà per festeggiare il Natale con il Comitato Unicef provinciale di Varese. L’appuntamento è per domenica 22 dicembre alle 18 al Centro Coordinamento Volontari di via Maspero – Tutte le informazioni

LUINO – Concerto di Natale “ChristmasLight” al Santuario del Carmine di Luino – Tutte le informazioni

GALLARATE – Concerto Gospel di Natale a Gallarate per la solidarietà, a sostegno di Medici con l’Africa. Nella basilica Santa Maria Assunta torna l’appuntamento ormai tradizionale che aiuta le attività del Cuamm nei Paesi africani – Tutte le informazioni

VARESE – Concerto di Natale per la Banda di Capolago. Appuntamento per sabato 21 dicembre alle ore 21:00 presso la chiesa SS. Trinità di Capolago – Tutte le informazioni

GALLARATE – Natale in musica a Gallarate: Bach e Schubert illuminano la serata. La Chiesa dei SS. Nazzaro e Celso ospita il tradizionale concerto natalizio con l’Orchestra Filarmonica Europea e la Corale Lirica Ambrosiana – Tutte le informazioni

SOLBIATE OLONA – Laura Fedele e Veronica Sbergia chiudono la stagione musicale Jazzaltro di Solbiate Olona. Il live, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Solbiate Olona, sarà sabato 21 dicembre in via dei Patrioti 31. Ingresso libero con libera donazione fino a esaurimento posti – Tutte le informazioni

GORLA MAGGIORE – “Brilla una luce nel cielo, è nato Gesù!”, il concerto di Natale a Gorla Maggiore. Il Coro delle Voci Bianche “Sant’Agnese” accompagnerà la comunità in un pomeriggio di canti natalizi e celebrazioni – Tutte le informazioni

AZZATE – Azzate celebra il Natale con il Concerto di Santa Lucia. Il 22 dicembre, la Chiesa della Natività di Maria Vergine ospiterà il Coro da Camera Sine Nomine diretto da Giuseppe Reggiori. L’evento, a offerta libera, sosterrà le attività solidali della Comunità Pastorale. Al termine, panettone e vin brulè per tutti i presenti – Tutte le informazioni

BREZZO DI BEDERO – Natale Gospel a Casa Paolo di Brezzo di Bedero. Un’esplosione di energia ed emozioni con voci straordinarie che daranno vita ai brani natalizi più coinvolgenti della tradizione afroamericana. L’appuntamento è per venerdì 20 dicembre – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

CASTIGLIONE OLONA – Una mostra speciale per Natale alla Collegiata di Castiglione Olona. Dal 18 dicembre 2024 al 25 gennaio 2025 “L’Adorazione del Bambino di Biagio d’Antonio. Collegiata natalizia in tondo toscano” – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

LUINO – La “Musica della mia storia“ chiude l’anno a Luino a Palazzo Verbania con uno spettacolo coinvolgente. Lo spettacolo come sempre ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – Al Periferico di Cassano Valcuvia “Le Case che siamo”, uno spettacolo che racconta le comunità per minori. Lo spettacolo nasce dalla collaborazione di un gruppo di artiste e artisti di teatro di figura in collaborazione e la Cooperativa Sociale Kairos di Piacenza che si occupa di fragilità e tutela di minori e adulti – Tutte le informazioni

VARESE – “E Venne in Fin Natale” con Betty e Chicco Colombo al Salone Motta di Varese. Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con Varese Corsi, è un’ottima occasione per immergersi nella tradizione natalizia attraverso il teatro – Tutte le informazioni

VARESE – Neve è lo spettacolo di circo teatro della Pettirossa a Spazio Kabum. È ispirato all’omononimo libro di Maxime Fermine lo spettacolo in programma domenica 22 dicembre alle ore 16.30 allo Spazio Kabum – Tutte le informazioni