Varese – Vado in diretta

Dopo tre gare senza vittoria e una settimana turbolenta con l’addio del direttore sportivo Antonio Montanaro, il Varese si rituffa nel campionato e con una gara tutt’altro che agevole. Al “Franco Ossola” i biancorossi ospitano il Vado, uno scontro diretto per il terzo posto, sperando che il nervosismo della gara di andata sia solo un ricordo. Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese.

