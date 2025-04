“Bonus Nuovi Nati”, da oggi è possibile fare la domanda

Da questa mattina, giovedì 17 aprile, è possibile fare domanda per il “Bonus nuovi nati”.

Proprio per incentivare la natalità, la Legge di bilancio 2025 ha introdotto questa prestazione, che consiste nell’erogazione, da parte dell’INPS, di un importo “una tantum” di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025.

Per accedere al bonus, i genitori richiedenti devono possedere, congiuntamente, i requisiti di cittadinanza, residenza ed economici indicati nella Circolare INPS numero 76 del 14 aprile 2025.

La domanda dovrà essere presentata – nei termini previsti – online, tramite il servizio dedicato.

In alternativa, può essere presentata tramite l’app INPS mobile, il Contact Center Multicanale oppure gli istituti di patronato.