Possaccio ha ripreso a volare?

Al termine del lungo ciclo di gare casalinghe, in verità zoppicante per la mancata effettuazione del match con A&D Arredamenti da recuperare, Possaccio torna alla vittoria riuscendo a superare, seppure con brividi fino all’ultima boccia, i frusinati di Arce, per nulla disposti a lasciare via libera ai lacustri.

Più che un volo sarebbe corretto dire che si tratta di uno svolazzare in funzione della variabilità delle condizioni atmosferiche, considerato l’andamento dell’incontro, che ha offerto a profusione una continua alternanza di punteggio connessa alle prestazioni di alcuni membri la compagine di casa, apparsa in alcuni frangenti timorosa, quasi incerta di avere notevoli possibilità.

Sicuramente la tredicesima giornata ha regalato una serie di risultati favorevoli per i locali: le principali inseguitrici hanno perso, – solo Fontespina ha pareggiato fra le mura amiche -, consentendo a Possaccio di tornare ad ampliare il vallo sulle seconde, salito a quattro punti, con una gara in meno. L’esperienza, anche in altri sport, insegna che non si può mai considerare un incontro da ricuperare come un evento scontato, dove chi è al comando e gioca in casa debba per forza vincere, anzi sovente avviene esattamente il contrario, tuttavia se si guarda adesso la classifica con sole cinque giornate alla conclusione non si può non essere, se non ottimisti, almeno pervasi da concrete speranze.

Nello svolgimento della contesa di sabato, dopo la lunga pausa, si è assistito veramente a uno sfarfalleggiare di risultati, mentre Andreani riusciva a non smentire la sua conclamata classe annichilendo uno sconcertato Noviello con due imperative vittorie per 8-4 e addirittura 8-1, la terna di D’Alterio Giuseppe/Mazzolini/Signorini trovava modo d’ingarbugliare i fili di una matassa della quale non riusciva mai a reperire il capo, pur rimanendo nel primo set in vantaggio quasi costantemente fino al punteggio di 5-3 a favore. A quel punto una mano sciagurata porgeva quale dono inaspettato cinque punti all’avversario che, ringraziando, incamerava il set pareggiando il primo successo di Andreani.

Stessa storia con il secondo set, con l’aggravante di perderlo in sole quattro tornate, attraverso un campionario di errori, quasi equamente condiviso fra i tre piemontesi.

Al riposo le due compagini si ritrovano sul 2-2 e tutto è demandato alle coppie.

D’Alterio/Turuani sembrano abbastanza decisi a far volgere a proprio favore il primo set, il Roberto accosta come sa, con una notevole costanza accanto al boccino, Giuseppe colpisce anche lui con precisione e seppure la componente fortuna non abbandoni i frusinati – quasi sempre a fronte di una bocciata, che sia degli ospiti o dei locali, nella quale tutte le sfere finiscano a fondo campo, il pallino, come calamitato, va a posizionarsi accanto a una boccia frusinate: si dice che gli eventi favorevoli si compensano, forse per chi ne trae giovamento – Possaccio si porta comunque in vantaggio.

Sull’altro campo Andreani/Signorini procedono nel culto dell’alternanza: una boccia giocata bene, un’altra inguardabile, per cui, anche se i canarini non brillano di una luce sfolgorante, la contesa interminabile, un punto alla volta per carità, procede sul binario dell’equilibrio fino alla spallatina finale degli ospiti che sorpassano sul 6-7 i locali, conseguendo l’ennesimo pareggio.

D’Alterio/Turuani, per buona sorte dei lacustri, procedono su un ottimo livello e sbaragliano Cassinelli/Palumbo confezionando il quarto set che avrebbe assicurato il pareggio: gli altri due locali sembrava volessero confermarlo, partendo con un disastroso 0-3, poi, arrancando come un povero Malabrocca su una scassata bicicletta lungo una salita neppure molto impervia, riescono ad acciuffare un sudatissimo 8-7 che dona la vittoria a Possaccio.

In serie A, per il primato ormai non esiste il minimo dubbio: Caccialanza straripa contro Montegrillo – vince per 6-2 – e porta il suo vantaggio a 12 punti sulla seconda, in sostanza si è aperta una voragine incolmabile, tenendo presente che i milanesi sono ancora imbattuti!

Pillole di bocce

03 maggio – Campionato italiano Serie A – 13a giornata

Classifica Serie A

Caccialanza 33 – Vigasio 21 – Montegrillo 20 – Brescia 19 – Flaminio 18 – Kennedy, Mosciano17 -Giorgione3Villese 16 – Boville 12 – Cofer Marche 7.

03 maggio – Campionato italiano Serie A2 – 13a giornata

Possaccio (VCO) – Arce (FR) 5-3 (54-42)

Classifica Serie A2 – primo girone

Possaccio (VCO)* 26 – Mister Energy (SA), Fontespina (MC) 22 – Fossombrone (PU) 20 – Città di Nola (NA), ASD Arredamenti (BG)* 18 – Roseto (TE) 15.

*una partita in meno

05 maggio – Bederese/Bottinelli Vergiatese a settori – regionale serale individuale ABCD

05 maggio – Gorla Maggiore – regionale serale individuale ABCD

10 maggio, ore 14 – Bottinelli Vergiatese – finale regionale coppia ABCD