Openjobmetis, Ethan Esposito verso Brindisi

Sembra possa terminare dopo poche partite (6 ingressi in campo, con 14 punti segnati) l’esperienza di Ethan Esposito con la maglia della Pallacanestro Varese. L’ala prelevata sul finire della scorsa stagione da Verona sembrava dovesse essere parte dell’Openjobmetis futura visto che il suo contratto non prevedeva uscite, invece è sul punto di partire.

La destinazione è di nuovo la Serie A2, questa volta con la maglia della Valtur Brindisi che dopo la retrocessione di un anno fa sta cercando di ricostruire una squadra per i piani alti del secondo campionato nazionale sotto la guida dell’esperto Piero Bucchi.

L’uscita di scena di Esposito, 24 anni, apre quindi spazi per almeno un nuovo innesto italiano considerando la conferma certa di Librizzi e Assui e quella altamente probabile di Davide Alviti (mancano due settimane alla data limite del 30 giugno e non ci sono offerte – conosciute – in corso). I gm biancorossi Sogolow e Horowitz hanno spiegato che un italiano sarà scelto come cambio del pivot titolare.

JEMOLI TORNA IN PANCHINA – Notizia che invece giunge dalla composizione dello staff tecnico: a prendere il posto di Marco Legovich (QUI la puntata del podcast “Flo” con l’allenatore triestino) sarà infatti Matteo Jemoli. Il 36enne di Gemonio torna infatti ad allenare dopo alcune stagioni trascorse nell’area scouting della società biancorossa. Jemoli, che aveva offerte per lasciare Varese, è stato “promosso” dopo l’ultimo colloquio con Ioannis Kastritis del quale sarà primo assistente. L’altro “posto” in panchina è per il confermato argentino Federico Renzetti.