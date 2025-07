Grande successo per “Startup e imprese, fare matching per crescere”

Favorire il dialogo tra startup e imprese manifatturiere consolidate, costruire nuove collaborazioni all’interno del sistema produttivo di due territori fortemente industriali, mettere le basi per dar vita a partnership strategiche per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi: questo l’obiettivo con cui Confindustria Varese, Confindustria Como e ComoNExT hanno organizzato un evento pensato per stimolare il confronto tra nuova imprenditoria e realtà aziendali storiche e già ampiamente affermate sul mercato, ma di fronte a sfide competitive epocali che richiedono nuove visioni e soluzioni.

L’incontro si è tenuto nell’Auditorium del Digital Innovation Hub e incubatore di startup ComoNext a Lomazzo che ha visto la presenza di oltre 100 partecipanti fra aziende comasche e varesine, investitori e vari stakeholder. È in questa cornice che sei startup hanno avuto la possibilità di presentare le proprie soluzioni, tecnologie e competenze, con l’auspicio che da questo evento possano nascere nuovi spunti, idee e potenziali partnership fra Pmi e startup promuovendo efficaci percorsi di innovazione.

Delle sei startup intervenute coi propri speech, tre erano associate a Confindustria Varese: Heiwit Spa (produzione di batterie agli ioni di sodio), We Are Bi Rex Srl Società Benefit (ricerca e sviluppo di nuove materie prime da materiali di scarto, sottoprodotti agroalimentari), Why Only White (produzione di software e consulenza informatica per il settore moda). Tre sono realtà incubate da ComoNext: Volta Structural Energy (Pannelli sandwich compositi, che combinano proprietà meccaniche strutturali con un’elevata capacità di accumulo energetico), Book4you (servizio di outsourcing contabile abilitato da una piattaforma software cloud), Drop Digital Health (una soluzione medtech, AI-driven, per fornire trattamenti personalizzati in tele riabilitazione). Nel corso dell’evento è intervenuta anche Marcella Panzeri, Legale Rappresentante di Cama e Consigliera con delega all’Economia d’impresa di Confindustria Como, portando la testimonianza della sua esperienza di collaborazione con la startup Treeblock sul tema: “Il primo bilancio di sostenibilità digitale di Cama con Treeblock”

«Si è trattato di un’opportunità concreta per favorire lo sviluppo di un ecosistema dove startup e imprese dialogano e crescono insieme – afferma Simone Sotgiu, Vicepresidente con delega alle startup del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese -. L’obiettivo dell’evento è stato quello di fare matching per crescere. Ed è l’obiettivo che, come Movimento, ci impegniamo a portare avanti con diverse iniziative. Ne cito solo alcune: un contest rivolto alle migliori startup innovative lombarde, la promozione dello sportello Venture Capital, grazie ad una collaborazione con AIFI e con la nostra Università LIUC, la costruzione di una Community Startupper e la possibilità di avere visibilità per le startup sui canali social di Confindustria Varese e sul magazine, Varesefocus. Tutte attività che rientrano nel più ampio contenitore ‘Startup Your Ideas’ avviato dal nostro Gruppo per far crescere il fermento imprenditoriale del territorio nell’ambito del Piano Strategico #Varese2050 per il riposizionamento competitivo della nostra provincia, anche attraverso alleanze con i sistemi produttivi a noi vicini e complementari, come quello di Como».

Stefano Poliani, Consigliere di Presidenza di Confindustria Como con delega all’Innovazione e Presidente del Digital Innovation Hub Lombardia ha dichiarato: «L’evento organizzato in collaborazione con Como Next e Confindustria Varese, giunto alla seconda edizione, offre alle nostre imprese la possibilità di entrare in contatto con nuove realtà innovative, tecnologie di avanguardia e nuovi modelli di business. Il matching tra startup e imprese è oggi cruciale per la crescita; l’innovazione migliora l’approccio alla digitalizzazione migliorando la competitività delle imprese. Sono incontri molto importanti di forte impatto anche per il nostro territorio perché offrono la possibilità a giovani fondatori di start up di entrare in contatto con aziende manifatturiere generando un ecosistema orientato alla crescita».

Ivan Parisi, Direttore di ComoNExT ha espresso grande soddisfazione per l’attenzione suscitata dall’iniziativa e per la nutrita partecipazione: «Da parte nostra c’è la volontà di proseguire in collaborazione con le due Confindustrie nella organizzazione di momenti di confronto come questi, fondamentali per avvicinare il mondo delle startup a quello delle imprese più consolidate, creando occasioni di business che possono creare valore aggiunto in logica win-win».