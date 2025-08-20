Al via i corsi di Mindfulness con Varese Corsi: equilibrio e benessere interiore

La nuova stagione di Varese Corsi apre le porte alla Mindfulness, una pratica sempre più apprezzata da chi desidera prendersi cura del proprio equilibrio interiore. Un’occasione per fermarsi, respirare e riscoprire il valore del vivere nel “qui e ora”, ritrovando equilibrio e consapevolezza nella vita di tutti i giorni.

Diversi i corsi in partenza a ottobre, adatti sia a chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questa disciplina, sia a chi desidera approfondirla.

Introduzione alla Mindfulness: un incontro gratuito sabato 4 ottobre dalle 15:00 alle 16:30 presso il Salone della Motta. Un primo passo per conoscere i benefici di questa disciplina, ormai riconosciuta anche a livello scientifico come strumento efficace per ridurre stress, ansia e dolore cronico. Aperto a tutti, è un’opportunità per comprendere come vivere con maggiore consapevolezza e presenza.

Esercizi di Mindfulness: 8 lezioni da sabato 4 ottobre dalle 12:00 alle 13:00 presso la scuola Morandi. Un corso pratico per imparare ad ascoltare sé stessi, i propri pensieri e le sensazioni, sviluppando una consapevolezza profonda del momento presente e della realtà circostante.

Mindfulness e riduzione dello stress: un incontro ogni due settimane, da giovedì 9 ottobre dalle 20:00 alle 22:00 presso il Salone della Motta. Il corso accompagna i partecipanti a riconoscere e superare gli ostacoli che minano la pace interiore, con pratiche di meditazione, respiro e consapevolezza.

Mindfulness: benessere e consapevolezza (workshop): sabato 18 ottobre dalle 14:30 alle 18:00 presso il Salone della Motta. Un pomeriggio intensivo per sperimentare tecniche e pratiche da portare nella quotidianità. Aperto anche a chi non ha mai avuto esperienze di meditazione, il workshop guida i partecipanti alla scoperta delle dinamiche del pilota automatico e del giudice interiore, imparando a riconoscerli e a depotenziarne l’influenza.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.