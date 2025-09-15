Funghi, natura e sicurezza: corso base di micologia con Ecosistema Valle del Lanza
Due incontri online e un’uscita sul campo per imparare a conoscere i funghi in sicurezza con il naturalista Andrea Pasetti
Un’occasione per scoprire il mondo affascinante e complesso dei funghi, imparando a riconoscerli e raccoglierli in modo corretto e consapevole. È quanto propone “Ecosistema Valle del Lanza 2025”, con un corso base di micologia tenuto dal naturalista Andrea Pasetti, volto noto per gli appassionati di biodiversità e ambiente.
Il corso si articola in due lezioni teoriche online e un’uscita pratica sul campo in occasione della Sagra della Patata di Cagno, offrendo una formazione completa a chi si avvicina per la prima volta al mondo dei macro funghi.
Un corso per conoscere e rispettare i funghi
I funghi suscitano grande interesse, ma anche rischi se non si conoscono a fondo. L’obiettivo del corso è fornire strumenti scientifici ed empirici per riconoscere le specie più comuni — commestibili, non commestibili e tossiche — con un approccio che unisce nozioni di biologia, ecologia ed ecosistemi.
«Raccogliere i funghi è una passione diffusa, ma occorre consapevolezza e preparazione per farlo in sicurezza» – spiega Andrea Pasetti, che accompagnerà i partecipanti in questo percorso formativo.
Le date del corso
Il corso base di micologia prevede:
-
Venerdì 19 settembre 2025 alle ore 20.30 – Prima lezione online
-
Venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 20.30 – Seconda lezione online
-
Domenica 19 ottobre 2025 alle ore 9.00 – Uscita sul campo a Cagno, in occasione della Sagra della Patata
Il link per seguire le lezioni verrà inviato agli iscritti.
Le iscrizioni sono aperte sul portale Eventbrite, a questo link: Iscriviti su Eventbrite
Un’iniziativa per avvicinarsi alla natura con competenza
L’iniziativa rientra nel progetto Ecosistema Valle del Lanza, che negli anni ha promosso numerose attività volte a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della biodiversità e del rispetto degli ambienti naturali.
Conoscere il “fungo” in tutte le sue declinazioni non significa solo saperlo distinguere, ma anche capirne il ruolo all’interno degli ecosistemi, fondamentale per l’equilibrio del suolo, delle foreste e della catena alimentare.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.