Funghi, natura e sicurezza: corso base di micologia con Ecosistema Valle del Lanza

Un’occasione per scoprire il mondo affascinante e complesso dei funghi, imparando a riconoscerli e raccoglierli in modo corretto e consapevole. È quanto propone “Ecosistema Valle del Lanza 2025”, con un corso base di micologia tenuto dal naturalista Andrea Pasetti, volto noto per gli appassionati di biodiversità e ambiente.

Il corso si articola in due lezioni teoriche online e un’uscita pratica sul campo in occasione della Sagra della Patata di Cagno, offrendo una formazione completa a chi si avvicina per la prima volta al mondo dei macro funghi.

Un corso per conoscere e rispettare i funghi

I funghi suscitano grande interesse, ma anche rischi se non si conoscono a fondo. L’obiettivo del corso è fornire strumenti scientifici ed empirici per riconoscere le specie più comuni — commestibili, non commestibili e tossiche — con un approccio che unisce nozioni di biologia, ecologia ed ecosistemi.

«Raccogliere i funghi è una passione diffusa, ma occorre consapevolezza e preparazione per farlo in sicurezza» – spiega Andrea Pasetti, che accompagnerà i partecipanti in questo percorso formativo.

Le date del corso

Il corso base di micologia prevede:

Venerdì 19 settembre 2025 alle ore 20.30 – Prima lezione online

Venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 20.30 – Seconda lezione online

Domenica 19 ottobre 2025 alle ore 9.00 – Uscita sul campo a Cagno, in occasione della Sagra della Patata

Il link per seguire le lezioni verrà inviato agli iscritti.

Le iscrizioni sono aperte sul portale Eventbrite, a questo link: Iscriviti su Eventbrite

Un’iniziativa per avvicinarsi alla natura con competenza

L’iniziativa rientra nel progetto Ecosistema Valle del Lanza, che negli anni ha promosso numerose attività volte a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della biodiversità e del rispetto degli ambienti naturali.

Conoscere il “fungo” in tutte le sue declinazioni non significa solo saperlo distinguere, ma anche capirne il ruolo all’interno degli ecosistemi, fondamentale per l’equilibrio del suolo, delle foreste e della catena alimentare.