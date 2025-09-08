L’acqua costa poco o troppo e quanta ne abbiamo?
Mercoledì 10 alle 16 per la rubrica La materia del giorno intervista con Paolo Mazzucchelli di Alfa sulla gestione dell’acqua in provincia di Varese
La gestione dell’acqua è una delle partite decisive per il futuro del territorio varesino: approvvigionamento, qualità, reti, laghi, tariffe, dati. Ne parleremo in un’intervista pubblica con Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa, la società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Varese. L’incontro è pensato per cittadini, amministratori, tecnici e associazioni, con spazio per le domande del pubblico in sala e online.
I temi al centro dell’incontro
Affronteremo innanzitutto chi fa cosa nella gestione dell’acqua sul territorio provinciale, chiarendo ruoli e responsabilità. Passeremo poi a fonti e sicurezza idrica: da dove arriva l’acqua potabile, in quali percentuali e con quale stabilità durante l’anno, senza tralasciare le criticità stagionali. Dedicheremo un focus alle reti e alle perdite, con i dati più aggiornati e le aree più problematiche. Parleremo dello stato ecologico dei laghi di Varese, Monate, Comabbio e Maggiore, interrogandoci su dove si è migliorato e su come conciliare tutela ambientale e fruizione turistica (balneazione, sport acquatici, pesca).
Entreremo nel merito di tariffe e investimenti, spiegando la composizione della tariffa locale, il fabbisogno di investimento pro capite per mettere in sicurezza rete e depurazione e le misure a supporto di utenze fragili e famiglie numerose. Uno spazio importante sarà dedicato a innovazione e dati: quali dataset sono pubblici (qualità, interruzioni, perdite, segnalazioni), con quale frequenza vengono aggiornati e quali progetti sono in corso su riuso delle acque depurate e accumuli diffusi. Chiuderemo con cittadini e partecipazione, dal canale per le segnalazioni e i tempi medi di ripristino alle campagne nelle scuole e con le famiglie per promuovere un uso responsabile dell’acqua.
Ospite
Paolo Mazzucchelli – Presidente di Alfa.
Come partecipare
Quando: mercoledì, ore 16.00.
Dove: Materia (in presenza, max 25 posti) e in streaming.
Prenota qui il tuo posto
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.