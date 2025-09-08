L’acqua costa poco o troppo e quanta ne abbiamo?

La gestione dell’acqua è una delle partite decisive per il futuro del territorio varesino: approvvigionamento, qualità, reti, laghi, tariffe, dati. Ne parleremo in un’intervista pubblica con Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa, la società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Varese. L’incontro è pensato per cittadini, amministratori, tecnici e associazioni, con spazio per le domande del pubblico in sala e online.

I temi al centro dell’incontro

Affronteremo innanzitutto chi fa cosa nella gestione dell’acqua sul territorio provinciale, chiarendo ruoli e responsabilità. Passeremo poi a fonti e sicurezza idrica: da dove arriva l’acqua potabile, in quali percentuali e con quale stabilità durante l’anno, senza tralasciare le criticità stagionali. Dedicheremo un focus alle reti e alle perdite, con i dati più aggiornati e le aree più problematiche. Parleremo dello stato ecologico dei laghi di Varese, Monate, Comabbio e Maggiore, interrogandoci su dove si è migliorato e su come conciliare tutela ambientale e fruizione turistica (balneazione, sport acquatici, pesca).

Entreremo nel merito di tariffe e investimenti, spiegando la composizione della tariffa locale, il fabbisogno di investimento pro capite per mettere in sicurezza rete e depurazione e le misure a supporto di utenze fragili e famiglie numerose. Uno spazio importante sarà dedicato a innovazione e dati: quali dataset sono pubblici (qualità, interruzioni, perdite, segnalazioni), con quale frequenza vengono aggiornati e quali progetti sono in corso su riuso delle acque depurate e accumuli diffusi. Chiuderemo con cittadini e partecipazione, dal canale per le segnalazioni e i tempi medi di ripristino alle campagne nelle scuole e con le famiglie per promuovere un uso responsabile dell’acqua.

Ospite

Paolo Mazzucchelli – Presidente di Alfa.

Come partecipare

Quando: mercoledì, ore 16.00.

Dove: Materia (in presenza, max 25 posti) e in streaming.