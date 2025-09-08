Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

L’acqua costa poco o troppo e quanta ne abbiamo?

Mercoledì 10 alle 16 per la rubrica La materia del giorno intervista con Paolo Mazzucchelli di Alfa sulla gestione dell’acqua in provincia di Varese

acquedotto alfa

La gestione dell’acqua è una delle partite decisive per il futuro del territorio varesino: approvvigionamento, qualità, reti, laghi, tariffe, dati. Ne parleremo in un’intervista pubblica con Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa, la società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Varese. L’incontro è pensato per cittadini, amministratori, tecnici e associazioni, con spazio per le domande del pubblico in sala e online.

I temi al centro dell’incontro

Affronteremo innanzitutto chi fa cosa nella gestione dell’acqua sul territorio provinciale, chiarendo ruoli e responsabilità. Passeremo poi a fonti e sicurezza idrica: da dove arriva l’acqua potabile, in quali percentuali e con quale stabilità durante l’anno, senza tralasciare le criticità stagionali. Dedicheremo un focus alle reti e alle perdite, con i dati più aggiornati e le aree più problematiche. Parleremo dello stato ecologico dei laghi di Varese, Monate, Comabbio e Maggiore, interrogandoci su dove si è migliorato e su come conciliare tutela ambientale e fruizione turistica (balneazione, sport acquatici, pesca).

Entreremo nel merito di tariffe e investimenti, spiegando la composizione della tariffa locale, il fabbisogno di investimento pro capite per mettere in sicurezza rete e depurazione e le misure a supporto di utenze fragili e famiglie numerose. Uno spazio importante sarà dedicato a innovazione e dati: quali dataset sono pubblici (qualità, interruzioni, perdite, segnalazioni), con quale frequenza vengono aggiornati e quali progetti sono in corso su riuso delle acque depurate e accumuli diffusi. Chiuderemo con cittadini e partecipazione, dal canale per le segnalazioni e i tempi medi di ripristino alle campagne nelle scuole e con le famiglie per promuovere un uso responsabile dell’acqua.

Ospite

Paolo Mazzucchelli – Presidente di Alfa.

Come partecipare

Quando: mercoledì, ore 16.00.
Dove: Materia (in presenza, max 25 posti) e in streaming.

Prenota qui il tuo posto

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.