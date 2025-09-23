“Le Grotte della Valganna usate come discarica”
Una nostra lettrice ci segnala una situazione di maleducazione e inciviltà nei pressi di uno dei luoghi più belli del Varesotto
Sacchi neri, materiale edile, legna e anche una vecchia vasca da bagno. È la situazione che denuncia una lettrice di VareseNews – come visibile anche dalle foto scattate – nei pressi delle Grotte della Valganna. Uno dei luoghi più affascinanti del Varesotto deturpato da maleducazione e inciviltà.
«Mi permetto di contattarvi visto l’inciviltà che riscontro anche dalla parte del comune di Induno – scrive la nostra lettrice -. Vi allego le foto di quello che sta succedendo alle grotte della Valganna. Vedrete anche una vasca da bagno segnalata 3 anni fa e unicamente spostata e nascosta oramai dalle piante».
