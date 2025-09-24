Luci accese sul ring di Varano Borghi: c’è la “Notte dei guerrieri”

Ci sono anche quattro incontri tra professionisti nella “Notte dei Guerrieri”, riunione pugilistica organizzata nella palestra di Varano Borghi dal tardo pomeriggio di sabato 27 settembre. L’impianto di via De Gasperi ospita in tutto nove combattimenti sotto la regia ormai rodata del Boxe Team Camacho, il club con sede a Gavirate guidato dall’ex professionista varesino Giuseppe Facente.

La prima parte del programma prende il via alle 18 con cinque match tra dilettanti, ognuno dei quali vedrà sul ring un atleta di casa. Nell’ordine gareggeranno Alessandro Fossi, Riccardo Pandolfi, Mohuammed Konate, Sofia Scialpi e Federico Vullo. Di fronte avversari provenienti da Valtellina Boxe, Vecchia Maniera e Team Hurricane.

Dopo la consueta pausa, quindi a partire dalle 20, spazio al poker di appuntamenti “pro” tutti sulla distanza delle sei riprese. Ad aprire le danze saranno il 26enne Yuri Zanoli del Team Gladiators di Vanzago e il più esperto abruzzese Salvatore Christofer (The Athlete Academy), entrambi alla ricerca di un successo per rilanciarsi dopo diverse sconfitte.

A seguire toccherà a Fabian Lafratta, piemontese del Boxe Team Camacho al terzo incontro tra i professionisti: il 30enne di Borgomanero, imbattuto, se la vedrà con Edwin Ochoa del Samada Boxe.

Altri due talenti di casa Camacho saranno protagonisti dei due match di fine serata. Jason Mannella, 29enne di origini siciliane, è a sua volta al terzo incontro “pro” e se la vedrà con il marocchino “bresciano” Aziz El Ghouiyal, lunga carriera ma con pochi acuti. Infine spazio al più atteso confronto tra Aaron Luna e Christel Toval Aguilar: il giovane italo-argentino Luna intende prolungare il filotto di vittorie arrivato finora a quota 4. L’avversario nicaraguense (Samada Boxe) è a sua volta da poco sui ring professionistici ed è in cerca del primo successo nella nuova categoria.

Pugilato Olimpico

60 Kg Elite: Alessandro Fossi (Boxe Team Camacho) vs Mereu Alessio (Valtellina Boxe)

+92 Kg Elite: Riccardo Pandolfi (Boxe Team Camacho) vs Paolo Malugnani (Valtellina Boxe)

81 Kg Elite: Konate Mohuammed (Boxe Team Camacho) vs Jouhari Abdelmonim (Boxe La Vecchia Maniera)

65 Kg Elite: Sofia Scialpi (Boxe Team Camacho) vs Luiz Milena (Valtellina Boxe)

70 Kg Elite: Federico Vullo (Boxe Team Camacho) vs Drenica Kreshnik (Team Hurricane)

Professionisti

57 Kg: Yuri Zanoli (Team Gladiators) vs Salvatore Christofer (The Athlete Academy)

57 Kg: Fabian Lafratta (Boxe Team Camacho) vs Edwin Ochoa (Samada Boxe)

59 Kg: Jason Mannella (Boxe Team Camacho) vs Aziz El Ghouiyal (Fighting Gym)

58.9 Kg: Aaron Luna (Boxe Team Camacho) vs Chrisler Adiel Toval Aguilar (Samada Boxe)