Nel deserto, tra cavalli, tende e feste curde

Il gruppo di alpinisti varesini alle falde del monte, attraverso un paesaggio "surreale"

Diario dell'Ararat

Seconda tappa del Diario dell’Ararat, il racconto di un gruppo di alpinisti varesini verso il monte dell’Arca di Noè

Giorno 2
Oggi comincia la salita.
Prima di partire decidiamo di concederci una doccia. Un lusso che fino a giovedì non ci sarà concesso.
Con un pulmino raggiungiamo i piedi dell’imponente Monte Ararat percorrendo una “strada” tanto panoramica quanto polverosa.

Il paesaggio è surreale. Siamo in un deserto ma di fronte a noi abbiamo una montagna di 5137m.
Caricati i borsoni sui dorsi dei cavalli comincia la nostra avventura.

La salita è abbastanza dolce e ci permette di chiacchierare.
Dopo 4 ore siamo a campo 1 a 3200m dove troviamo ad accoglierci uno staff di cuochi e guide.
Sistemate le nostre cose nelle tende veniamo catturati da un party curdo ad alta quota durante il quale cerchiamo goffamente di seguire i passi giusti.
C’è del potenziale ma per ora resta inespresso.

Nel frattempo sono le sei ed è ora di cena. Qui facciamo così.
Dopo esserci saziati sorge la luna e il party ricomincia sotto un’eclissi mozzafiato. Sono le 8 e 30 ed è ora di andare a nanna nei sacchi a pelo

Pubblicato il 08 Settembre 2025
