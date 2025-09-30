Uyba da sbarco nell’ultimo test: travolto il Galatasaray 3-0

Vittoria notevole, a pochi giorni dall’esordio in campionato (lunedì 6) per la Eurotek Laica Busto Arsizio che alla E-Work Arena travolge in un test amichevole il Galatasaray di Massimo Barbolini. 3-0 il risultato finale per le Farfalle che hanno fatto esordire le ultime arrivate dopo i Mondiali, Melanie Parra (titolare) e Mariam Metwally (nel terzo set). Undici gli ace, una delle note più rilevanti della serata. (foto Volleybusto)

Oltre a Parra, nel sestetto iniziale di Busto Arsizio, si è rivista anche Josephine Obossa che al termine del match è risultata la top scorer per le biancorosse con 12 punti, uno in più di Van Avermaet e al pari della turca Caratasu. La Uyba ha dominato il primo set, strappando a metà percorso e chiudendo 25-15 ma è poi nel secondo in cui ha fatto vedere grandi qualità di rimonta, passando dal 18-21 al 25-22 finale.

Stesso punteggio nel terzo set nonostante una girandola di sostituzioni: Metwally per Parra, Torcolacci per Eckl, Parlangeli libero, poi spazio anche per Diouf e Battista. Il Galatasaray ha inserito anche Myriam Sylla, autrice di 6 punti, ma neppure la fuoriclasse azzurra è riuscita a cambiare il destino della partita, con Busto a completare l’opera. E da ora in avanti testa solo all’esordio in Serie A1 contro l’imbattibile Conegliano.

Eurotek Laica UYBA – Galatasaray Istanbul 3-0

(25-15, 25-22, 25-22)

Busto A.: Battista 4, Pelloni (L), Gennari 5, Metwally 1, Seki 2, Van Avermaet 11, Diouf, Parlangeli (L2), Obossa 12, Eckl 4, Torcolacci 4, Boldini 2, Parra 9. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Galatasaray: Frantti 5, Aydin ne, Tecimer, Ozsoy ne, Akarcesme (L), Grobelna ne, Guveli 11, Timmerman 4, Akyol 1, Aydemir ne, Bongaerts 2, Caratasu 12, Sylla 6, Lukasic 3. All. Barbolini M..

Note UYBA: Battute vincenti 11, battute errate 9, muri 3, attacco 36%, ricezione 39%. Errori: 21.

FRANCA BARDELLI OSPITE DI “FLO”

“Flo”, il podcast condotto da Gabriele Colombo e prodotto da VareseNews ha toccato il tema pallavolo con un’ospite d’eccellenza, Franca Bardelli. La ex giocatrice, allenatrice di lungo corso e madre delle sorelle Bosetti ha rilasciato una lunga intervista sulla sua esperienza nel mondo del volley. La potete ascoltare qui sotto o su tutte le principali piattaforme di ascolto.