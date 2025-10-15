Il Teatro di Varese diventa Teatro Intred

Il Teatro di Varese cambia nome e inaugura una nuova partnership.

Da oggi si chiama Teatro Intred, grazie all’accordo con l’importante sponsor lombardo, una spa di telecomunicazioni che opera da trent’anni sul territorio regionale. L’annuncio è arrivato durante la presentazione della nuova stagione, che si preannuncia ricca con quasi 100 titoli in cartellone.

«Siamo orgogliosi di essere qui», ha dichiarato Giulia Peli, socia e responsabile marketing di Intred. L’azienda connette con la fibra ottica tutta la Lombardia per ridurre il più possibile il digital divide, e ha collegato pubbliche amministrazioni e scuole in tuutta la regione, 380 solo nella provincia di Varese. «Siamo da tre anni sponsor di Pallacanestro Varese e Varesina Calcio, poter dare il nome al teatro di Varese è un grande orgoglio, con la speranza di diventare l’operatore di riferimento anche di questa città», ha aggiunto Peli.

Alessandro De Luigi, amministratore delegato di AD Management, ha sottolineato invece la crescita della sua società, che gestisce non solo il teatro di Varese, ma anche quelli di Gallarate e Cremona, e che si sta espandendo ulteriormente: «Grande piacere e onore avere come partner Intred. Come azienda siamo cresciuti molto negli ultimi anni, sia come strutture che come spazi. Nel teatro di Varese sfioriamo i 100mila spettatori l’anno», ha spiegato De Luigi.

Filippo De Sanctis, direttore del teatro, ha evidenziato come la stagione sia lunga e articolata, felice della collaborazione con il Comune di Varese che esprime non solo il sostegno ma anche una parte di cartellone, quello legato alla prosa, con sei titoli. Tra questi, tornano in scena la Carrozzeria Orfeo e approda a Varese “Morte accidentale di un anarchico” di Dario Fo, spettacolo che cade nel centenario del drammaturgo e che vede come protagonista Lodo Guenzi, frontman de “Lo Stato Sociale”. In cartellone anche nomi importanti come Gianrico Carofiglio, Stefania Andreoli e il ritorno a Varese, questa volta in teatro dopo il successo al Summer Festival, di Roberto Saviano.

«Maggiore è l’offerta maggiore è la richiesta», ha spiegato De Sanctis, sottolineando come un maggior numero di proposte convinca gli spettatori ad uscire maggiormente di casa. Non solo dalla città, ma da tutto il circondario e oltre: «I dati della piattaforma di vendita che utilizziamo ci permettono di valutare le provenienze – spiega De Luigi – e queste indicano che il 10% del pubblico arriva da Varese mentre tutto il resto arriva da tutta la Lombardia, ma anche da Milano, Novara, Alessandria e dal sud della Svizzera. Ho sempre pensato che più offri più viene il pubblico. A Gallarate facevamo 25 spettacoli, oggi ne facciamo 53. Per ora i numeri ci danno ragione. L’anno scorso abbiamo proposto a Varese 80 titoli e il pubblico ci è venuto dietro», ha aggiunto il patron di AD Management, che non gestisce solo i teatri ma organizza le torunée di personaggi “riempiteatri” come Pucci e Katia Follesa.

L’assessore alla cultura Enzo Laforgia ha mostrato soddisfazione per il nuovo ampio cartellone varesino, che annuncia un’altra stagione di grandi successi. «Si muove tanta gente e si anima un territorio, facendo diventare il teatro motore di sviluppo sociale ed economico», ha dichiarato Laforgia.

Una situazione in controtendenza con gli anni scorsi, quando «Il teatro sembrava in caduta libera, con la prosa sempre un po’ sofferente perché comporta un’educazione specifica per goderne – ha sottolineato l’assessore – Ora però abbiamo una proposta di prosa diffusa, che gode dei suoi successi: abbiamo la rassegna “Parola di donna” che quest’anno va molto bene, ma anche Tra il Sacro e il Sacro Monte, lo Spazio Yak, le Carrozze Hub, il Teatro Franzato, le proposte di Mar.Te. Spiegando la stagione di prosa comunale all’intero del cartellone del Teatro di Varese, ora Insted: «Lo spettacolo firmato da Dario Fo cade nel centenario, la Carrozzeria Orfeo ha un pezzo varesino, si possono far emergere sul territorio eccellenze che hanno più visibilità in Italia ed Europa che in città. Sono convinto che questo teatro sia un importante polmone sociale, anche se non tutto può essere proposto in un teatro da 1200 posti»

GLI APPUNTAMENTI DELLA STAGIONE

18-19 ottobre Andrea Pucci

25 ottobre Roberta Bruzzone

26 ottobre La Sirenetta Il Musical

28 ottobre Edoardo Ferrario Performante

30 ottobre Music Circus Show on ice con le migliori canzoni di Frozen

31 ottobre Legend The Show

7 novembre C’è da ridere

8 – 9 novembre Andrea Pucci

13 novembre Marco Masini

14 novembre Roberto Saviano-stagione prosa

15 novembre Raul Cremona

18 novembre Giorgio Panariello

21 novembre I Nomadi

22 – 23 novembre Andrea Pucci

28 novembre Edoardo Prati

29 novembre Angelo Branduardi

5 dicembre Cristiano De Andre’

6 dicembre La Zanzara Tour

7 dicembre Negrita

12 dicembre Paolo Crepet

14 dicembre Alice nel Paese delle Meraviglie

19 dicembre Herbert Ballerina

20 dicembre Symphonika On The RocK

28 dicembre A Christmas Carol Musical

31 dicembre SPECIALE CAPODANNO con Antonio Ornano

6 gennaio Lo Schiaccianoci Balletto di Milano

10 gennaio Vincenzo Schettini

11 gennaio Giuseppe Ninno

16 – 17 gennaio Katia Follesa

24 gennaio Paolo Ruffini Din Don Down

31 gennaio Enrico Montesano

1 febbraio Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame – stagione prosa

6 febbraio Giovanni Storti e Stefano Mancuso – stagione prosa

7 febbraio We Will Rock You

8 febbraio Paolo Ruffini Il Babysitter

14 febbraio Esperienze DM terza stagione

20 febbraio Oblivion

21 febbraio PFM

22 febbraio Gianluigi Nuzzi

27 febbraio Uccio De Santis

28 febbraio Galimberti

1 marzo Pinocchio Musical

6 marzo Gianrico Carofiglio – stagione prosa

7 marzo Canto Libero Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol

13 marzo Marta e Gianluca

14 marzo Nuzzo e Di Biase

15 marzo Cathy La Torre

dal 24 al 29 marzo I Legnanesi

11 aprile Massimo Ranieri

12 aprile Aurora e Ludovica tour live

18 aprile Panpers

19 aprile Misurare il salto delle rane – Carrozzeria Orfeo – stagione prosa

20 aprile Grease

8 maggio Giuseppe Giacobazzi

15 maggio Stefania Andreoli stagione prosa

16 maggio Omaggio a Morricone

23 maggio Fillippo Caccamo

29 maggio Abbadream

30 maggio Casa Surace