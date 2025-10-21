Saronno
Profumo di castagne e solidarietà con i volontari dell’Avis di Saronno
Torna l’appuntamento dell’autunno con la Castagnata dell’Avis comunale: i volontari saranno in piazza sabato 25 ottobre dalle 10 del mattino per l’intera giornata
Sabato 25 ottobre, a partire dalle 10, il cuore di Saronno si riempirà del profumo delle caldarroste per la 27ª edizione della tradizionale Castagnata Avis. L’appuntamento è in piazza Libertà, dove i volontari dell’Avis Comunale di Saronno accoglieranno i cittadini con castagne fumanti e, per chi lo desidera, informazioni sulla donazione di sangue.
L’iniziativa, diventata ormai un appuntamento fisso dell’autunno saronnese, ha un obiettivo che va oltre il piacere della degustazione: tutto il ricavato sarà infatti devoluto a sostegno delle attività solidali promosse dall’Avislocale. Una buona occasione, quindi, per contribuire concretamente alle iniziative dell’associazione che da anni promuove la cultura della donazione del sangue sul territorio.
I volontari saranno presenti in piazza per l’intera giornata, fino a esaurimento scorte.