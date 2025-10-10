Una conferenza su storia e diritti per la Palestina alla Sala Kolbe a Varese

Mercoledì 15 ottobre un incontro pubblico con Ugo Giannangeli e Federico Lastaria: riflessioni giuridiche e storiche per comprendere il conflitto e le prospettive di giustizia. Un confronto sui diritti e la decolonizzazione in Palestina

Si tiene mercoledì 15 ottobre alle ore 18, presso la Sala Kolbe di Varese (viale Aguggiari 140), la conferenza “Storia e diritto per una soluzione giusta in Palestina”, organizzata dal Comitato Varesino per la Palestina. L’incontro vuole offrire al pubblico uno sguardo critico e documentato sulla situazione in Palestina attraverso le voci di due esperti impegnati da anni su questi temi.

Protagonisti dell’incontro saranno Ugo Giannangeli, avvocato penalista e membro del collettivo GAP (Giuristi e Avvocati per la Palestina), e Federico Lastaria, già docente al Politecnico di Milano e cooperante con università palestinesi.

Diritti umani e criminalizzazione dei difensori

Ugo Giannangeli interverrà con una riflessione dal titolo “Dalla difesa dei diritti umani alla criminalizzazione dei difensori”, un tema attuale che riguarda non solo il contesto palestinese ma anche la libertà d’azione di avvocati, attivisti e organizzazioni che operano per la tutela dei diritti umani in zone di conflitto.

Il progetto di decolonizzazione

Federico Lastaria affronterà invece il tema “Verso un progetto di decolonizzazione”, approfondendo il ruolo delle istituzioni accademiche e delle esperienze di cooperazione internazionale con le università palestinesi, con uno sguardo sul futuro e sulle possibili vie di giustizia e autodeterminazione.

Un impegno di lunga data

Entrambi i relatori sono coautori del libro “Palestina. Pulizia etnica e Resistenza”, edito da Zambon, che rappresenta uno dei riferimenti del dibattito critico sulla questione palestinese in Italia. L’evento si inserisce nel percorso del Comitato Varesino per la Palestina, attivo dal 2002 sul territorio varesino per promuovere consapevolezza e informazione sulla condizione del popolo palestinese.

L’ingresso alla conferenza è libero.

Per approfondire e partecipare

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook del Comitato Varesino per la Palestina o scrivere ai contatti indicati nel materiale informativo. L’incontro si rivolge a chi desidera approfondire in modo serio e documentato una delle questioni geopolitiche più complesse e dibattute del nostro tempo.