Varese News

Varese Laghi

Dentro la centrale idroelettrica di Roncovalgrande

Le immagini scattate da Mimmo Esplorazioni Urbane rivelano la struttura interna della grande centrale idroelettrica di Roncovalgrande, normalmente chiusa al pubblico

Dentro la centrale idroelettrica di Maccagno - foto di BoomerMimmo Esplorazioni Urbane

Le fotografie realizzate, e poi pubblicate su Facebook, da Mimmo Esplorazioni Urbane ci accompagnano all’interno della centrale idroelettrica di Roncovalgrande, offrendo uno sguardo raro su uno degli impianti energetici più complessi e imponenti del territorio varesino.  La recente apertura al pubblico, organizzata nell’ambito di “Centrali Aperte” di Enel, ha permesso di documentare da vicino luoghi solitamente non accessibili, rivelando la struttura interna della grande caverna artificiale che ospita la centrale.

Galleria fotografica

Dentro la centrale idroelettrica di Roncovalgrande 4 di 13
Dentro la centrale idroelettrica di Maccagno - foto di BoomerMimmo Esplorazioni Urbane
Dentro la centrale idroelettrica di Maccagno - foto di BoomerMimmo Esplorazioni Urbane
Dentro la centrale idroelettrica di Maccagno - foto di BoomerMimmo Esplorazioni Urbane
Dentro la centrale idroelettrica di Maccagno - foto di BoomerMimmo Esplorazioni Urbane

L’impianto è situato nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca ed è considerato la seconda centrale idroelettrica più grande d’Italia, oltre che una delle più significative a livello europeo. L’accesso avviene attraverso una galleria lunga circa 220 metri, che conduce a un ambiente sotterraneo di dimensioni notevoli, dove trovano posto gli otto gruppi di generazione e pompaggio.

Il funzionamento della centrale sfrutta il dislivello di circa settecento metri tra il Lago Maggiore e il Lago Delio. Questo sistema consente sia di produrre energia sia di accumularla, pompando l’acqua nuovamente verso monte nelle fasi di minore richiesta. L’impianto contribuisce ogni anno a evitare l’emissione di oltre 187mila tonnellate di anidride carbonica e garantisce una produzione sufficiente a coprire il fabbisogno energetico di circa 151mila famiglie.

La giornata di apertura ha unito visite guidate e momenti dedicati al territorio, con spazi riservati ad artisti, professionisti e produttori locali, oltre ad attività per famiglie e bambini.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Novembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Dentro la centrale idroelettrica di Roncovalgrande 4 di 13
Dentro la centrale idroelettrica di Maccagno - foto di BoomerMimmo Esplorazioni Urbane
Dentro la centrale idroelettrica di Maccagno - foto di BoomerMimmo Esplorazioni Urbane
Dentro la centrale idroelettrica di Maccagno - foto di BoomerMimmo Esplorazioni Urbane
Dentro la centrale idroelettrica di Maccagno - foto di BoomerMimmo Esplorazioni Urbane

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.