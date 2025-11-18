Doppio appuntamento con il ciclocross: si corre a Monvalle e a Varese

La stagione del ciclocross è entrata nel vivo. Se settimana scorsa gli specialisti si sono misurati nel classico percorso di Solbiate Olona (QUI la fotogallery di Roberto Gernetti), nel prossimo weekend ci sarà spazio per due appuntamenti curati dal Gruppo Sportivo Contini di Monvalle. Il primo nella località che si affaccia sul Lago Maggiore, il secondo a Varese, entrambi validi per il Criterium Varesino Ciclocross.

Cominciamo da sabato 22 quando sarà la spiaggia del Gurée a ospitare il Gran Premio GS Contini, ormai una classica del ciclismo amatoriale su un percorso unico, con il Verbano a fare da sfondo. Il tracciato prevede tratti sul prato, una scalinata e alcuni passaggi sulla sabbia in riva al lago che metteranno alla prova l’abilità dei concorrenti. Le gare si svolgeranno nel pomeriggio con il primo via alle ore 13.30.

Domenica 23 invece ci si sposterà all’Ippodromo delle Bettole, preparato a puntino per l’appuntamento iridato di fine novembre (il Mondiale Master che si disputerà sotto l’egida dell’UCI e con l’organizzazione della “Binda”. La giornata di quello che si chiamerà Trofeo SC Alfredo Binda prevede la disputa di due gare con inizio alle 13,30 e servirà come test definitivo del tracciato “mundial”.

Le manifestazioni di Monvalle e Varese saranno organizzate, come detto, dal “Contini” sotto l’egida dell’ACSI ma con la collaborazione sia di una società “federale” quale è la “Binda”, sia di una legata all’ente di promozione Csain, ovvero Ciclovarese. Un esempio di unità di intenti trasversale in un momento di grande fermento e di notevoli frizioni all’interno del mondo del ciclismo: Varese vuole essere un esempio per riallacciare le collaborazioni tra i diversi enti organizzatori.