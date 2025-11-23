Valenzana – Varese in diretta
I biancorossi scendono in campo a Valenza per dare seguito all'ultima vittoria in campionato
Ritrovata la vittoria, il Varese ora deve proseguire sulla giusta strada e confermare che quella contro la Sanremese non è stato solo un fuoco di paglia. Per i ragazzi di mister Andrea Ciceri c’è in programma la difficile trasferta in casa della Valenzana, una delle sorprese in positivo di questa stagione, anche se arriva da due sconfitte in fila.
