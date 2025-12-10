Samarate, avviso di vendita immobiliare

Il sottoscritto Dott. Stefano Marchesano, Commissario Liquidatore della MONTEVECCHIO SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQ. IN L.C.A.. – D.M. 300/18 Ministero delle Imprese e del Made in Italy – pubblicato in G.U. Serie Generale n. 124 del 30/05/2018 – a seguito di intervenuta autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza della Procedura concorsuale

AVVISA

che il giorno 13 gennaio 2026 alle ore 12.00 presso Dott. GIANFRANCO MANFREDI, Notaio in Cantù (CO) – con Studio in Corso Unità d’Italia n. 14 si terrà la vendita senza incanto degli immobili sociali di proprietà della intestata procedura, in blocco unico, tutti siti nel Comune di Samarate (VA) in via Monte Santo n. 6 – loc. Verghera – IN BLOCCO UNICO – (composto da n. 14 appartamenti; n. 4 autorimesse e n. 10 posti auto – oggetto di convenzione con Regione Lombardia, disponibile presso lo Studio del Notaio, cui si fa espressamente rinvio) come vengono brevemente individuati nella documentazione, e con le modalità indicate, nell’avviso di vendita disponibile sul sito internet astalegale.net al prezzo base ivi specificato di complessivi Euro 753.840,00 oltre ad IVA o imposta di registro ed oneri di legge, con le prescrizioni ivi specificate.

Trattasi di beni immobili meglio identificati nella documentazione in allegato a detto avviso e disponibile presso lo studio del Notaio Gianfranco Manfredi con studio in Corso Unità d’Italia n. 14 a Cantù (CO).

Per ulteriori informazioni pregasi visionare l’avviso di vendita e tutta la documentazione utile ivi allegata (perizie, planimetrie, foto,ecc.) disponibile sul sito internet sopra indicato.

Per fissare appuntamento per le visite agli immobili e per maggiori informazioni contattare il Commissario Liquidatore ai seguenti recapiti (tel. 051 3511248 oppure e-mail: stefano.marchesano@studiomarchesano.com).