Sul bilancio esplode lo scontro interno in maggioranza, urla tra Antonelli e Rogora

Durante la commissione che doveva discutere la variazione al bilancio di previsione e alcuni regolamenti correlati, la maggioranza che sostiene l’amministrazione di Emanuele Antonelli è andata in crisi sotto gli occhi di tutti. Al centro della contesa un battibecco cominciato con il forzista Gianluigi Farioli che si è poi allargata al momento di discutere alcuni chiarimenti su una delibera che esenterebbe dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico chi già versa somme per l’affissione pubblicitaria — una misura che, secondo Antonelli, rappresenterebbe un «regalo» all’attività privata e, indirettamente, ai cittadini.

Il momento dello scontro

Il sindaco ha preso la parola con tono deciso: ha chiesto alla maggioranza — non solo all’opposizione — di schierarsi apertamente. «Se siete convinti di quello che dite, votate contro per favore», ha detto. Il senso era chiaro: niente voti “coperti” o di comodo. «Non nascondetevi dietro la maggioranza o la minoranza» ha aggiunto, provocando un’immediata reazione.

Sul fronte dei partiti, il consigliere di Forza Italia Gianluigi Farioli — pur dichiarandosi favorevole all’obiettivo di “lasciare più soldi nelle tasche dei cittadini” — ha preteso chiarezza: lui non aveva firmato alcun emendamento, e stava semplicemente rappresentando dubbi e perplessità anche di suoi colleghi. Ha chiesto spiegazioni precise: non voleva un voto automatico su un testo discusso poco e male.

Dall’altro lato, Max Rogora di Fratelli d’Italia — pur non ostile in linea di principio all’iniziativa — ha ammesso di non sapere dell’esistenza della modifica regolamentare prima di allora. Ha detto che le sue richieste erano semplicemente volte a capire se la deroga si applicasse anche a operatori come gli ambulanti o altri soggetti, non a far polemica politica.

Ed è proprio il confronto tra Rogora e il sindaco Antonelli ad essere trasceso in una lite furibonda con urla e accuse reciproche con toni molto forti.

Ultimo intervento, quello di Marco Lanza (anche lui di Forza Italia), che ha invitato a non “trascendere”: la sua era una richiesta di chiarezza più che una posizione contraria — la maggioranza, fino a quel momento, aveva almeno formalmente dichiarato fiducia all’amministrazione.