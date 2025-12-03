Sul bilancio esplode lo scontro interno in maggioranza, urla tra Antonelli e Rogora
La maggioranza che sostiene l’amministrazione di Emanuele Antonelli è andata in crisi sotto gli occhi di tutti. Al centro della contesa un battibecco cominciato con il forzista Gianluigi Farioli poi esploso con Max Rogora
Durante la commissione che doveva discutere la variazione al bilancio di previsione e alcuni regolamenti correlati, la maggioranza che sostiene l’amministrazione di Emanuele Antonelli è andata in crisi sotto gli occhi di tutti. Al centro della contesa un battibecco cominciato con il forzista Gianluigi Farioli che si è poi allargata al momento di discutere alcuni chiarimenti su una delibera che esenterebbe dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico chi già versa somme per l’affissione pubblicitaria — una misura che, secondo Antonelli, rappresenterebbe un «regalo» all’attività privata e, indirettamente, ai cittadini.
Il momento dello scontro
Il sindaco ha preso la parola con tono deciso: ha chiesto alla maggioranza — non solo all’opposizione — di schierarsi apertamente. «Se siete convinti di quello che dite, votate contro per favore», ha detto. Il senso era chiaro: niente voti “coperti” o di comodo. «Non nascondetevi dietro la maggioranza o la minoranza» ha aggiunto, provocando un’immediata reazione.
Sul fronte dei partiti, il consigliere di Forza Italia Gianluigi Farioli — pur dichiarandosi favorevole all’obiettivo di “lasciare più soldi nelle tasche dei cittadini” — ha preteso chiarezza: lui non aveva firmato alcun emendamento, e stava semplicemente rappresentando dubbi e perplessità anche di suoi colleghi. Ha chiesto spiegazioni precise: non voleva un voto automatico su un testo discusso poco e male.
Dall’altro lato, Max Rogora di Fratelli d’Italia — pur non ostile in linea di principio all’iniziativa — ha ammesso di non sapere dell’esistenza della modifica regolamentare prima di allora. Ha detto che le sue richieste erano semplicemente volte a capire se la deroga si applicasse anche a operatori come gli ambulanti o altri soggetti, non a far polemica politica.
Ed è proprio il confronto tra Rogora e il sindaco Antonelli ad essere trasceso in una lite furibonda con urla e accuse reciproche con toni molto forti.
Ultimo intervento, quello di Marco Lanza (anche lui di Forza Italia), che ha invitato a non “trascendere”: la sua era una richiesta di chiarezza più che una posizione contraria — la maggioranza, fino a quel momento, aveva almeno formalmente dichiarato fiducia all’amministrazione.
