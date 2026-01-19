Cade col monopattino a Breganzona: grave un 65enne

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di domenica 18 gennaio a Breganzona, lasciando un uomo di 65 anni in condizioni critiche. Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità, l’uomo è caduto rovinosamente a terra mentre percorreva una rotonda a bordo del suo monopattino elettrico, riportando ferite giudicate molto serie dai medici.

La dinamica del sinistro

L’incidente è avvenuto poco prima delle 19 in via Bioggio. Il protagonista, un cittadino svizzero di 65 anni residente nella regione, stava circolando in direzione di Vezia quando, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà ancora accertare, ha perso il controllo del mezzo proprio all’interno di una rotatoria. Non risulterebbero altri veicoli coinvolti nel sinistro, ma gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire ogni dettaglio della caduta.

I soccorsi immediati

L’allarme è scattato istantaneamente e sul posto sono giunti i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Dopo aver prestato le prime cure d’urgenza sul campo, l’equipe sanitaria ha disposto il trasferimento immediato dell’uomo in ambulanza verso l’ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e, a detta dei medici, l’uomo ha riportato lesioni tali da metterne in pericolo la vita.

Il lavoro delle forze dell’ordine

In via Bioggio sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, coadiuvati dal supporto della Polizia Ceresio Nord, per effettuare i rilievi necessari e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso. Gli approfondimenti sono ora affidati agli inquirenti che dovranno stabilire se la caduta sia stata causata da un malore, da una distrazione o da eventuali insidie del fondo stradale.