Condannato a sei anni per la violenza sessuale su minore vicino alla stazione di Busto Arsizio

Il giudice per l’udienza preliminare di Busto Arsizio, Anna Giorgetti, ha condannato a sei anni di reclusione il 21enne accusato di aver violentato una ragazzina non ancora quindicenne in un’area dismessa non distante dalla stazione di Busto Arsizio, nell’aprile 2025.

Non sono state riconosciute le attenuanti generiche. Il calcolo della pena era partito da una base di nove anni, tenuto conto delle aggravanti contestate dal pm Massimo De Filippo legate all’uso di alcol e al fatto che il reato fosse stato commesso ai danni di una minore; la pena è stata poi ridotta di un terzo per effetto del rito abbreviato.

L’uomo si trova attualmente in regime di custodia cautelare in carcere. Il giudice ha disposto che l’eventuale quantificazione dei danni venga definita in un separato procedimento civile, senza quindi stabilire una provvisionale immediata a favore della vittima, che aveva compiuto 15 anni il giorno successivo ai fatti.

I due si erano conosciuti sui social network: tra loro c’era stato uno scambio di messaggi e di video, che l’imputato aveva chiesto di produrre tramite una perizia sul proprio telefono cellulare, «produzione che si è poi ritorta contro di lui sul piano processuale», ha spiegato l’avvocato di parte civile, Stefania Gennaro. Durante l’interrogatorio seguito all’arresto l’uomo si era difeso specificando che la minore era consenziente.

L’imputato era difeso dall’avvocato Giuseppe Capobianco del foro di Milano. La giovane era stata trovata nella zona di via Vercelli in stato confusionale subito dopo la violenza e sotto l’effetto di alcolici che l’uomo le avrebbe fatto bere; il sospettato era stato rintracciato nelle vicinanze del luogo dei fatti e immediatamente fermato dagli agenti della polizia locale.