Martedì i funerali di Angela Romano a Gallarate
Fissate nel pomeriggio di martedì le esequie di Romano, nota per l'impegno associativo ed educativo
Si svolgeranno martedì pomeriggio, alle 15.45, i funerali di Angela Romano, figura importante dell’associazionismo di Gallarate, scomparsa all’età di 76 anni.
Le esequie saranno celebrate nella chiesa parrocchiale di San Zenone in Crenna, precedute da rosario.
Le spoglie di Angela Romano fino a martedì mattina sono composte presso la Sala del commiato Mismirigo, in viale Milano 29.
