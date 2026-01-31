Varese News

Gallarate/Malpensa

Martedì i funerali di Angela Romano a Gallarate

Fissate nel pomeriggio di martedì le esequie di Romano, nota per l'impegno associativo ed educativo

Angela Romano

Si svolgeranno martedì pomeriggio, alle 15.45, i funerali di Angela Romano, figura importante dell’associazionismo di Gallarate, scomparsa all’età di 76 anni.

Le esequie saranno celebrate nella chiesa parrocchiale di San Zenone in Crenna, precedute da rosario.

Le spoglie di Angela Romano fino a martedì mattina sono composte presso la Sala del commiato Mismirigo, in viale Milano 29.

Gallarate piange Angela Romano

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.