Sorpresa al museo Maga, tra i visitatori spunta Antonio Albanese
Appassionato d'arte, oltre che di cinema, l'attore ha voluto vendere la mostra in corso dedicata a "Kandinsky e l’Italia"
Un visitatore speciale al Museo Maga di Gallarate. Nella mattina di mercoledì 14 gennaio le sale del museo hanno accolto Antonio Albanese. Appassionato d’arte, oltre che di cinema, l’attore ha voluto vendere la mostra in corso dedicata a “Kandinsky e l’Italia”.
Una grande esposizione dedicata al padre dell’arte astratta e alla profonda influenza esercitata sul panorama artistico italiano del Novecento. In mostra 130 opere , di cui 20 firmate da Kandinsky (inserita nel programma ufficiale dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026), esposte nelle diverse sale del museo.
Antonio Albanese è stato accompagnato nella visita da Emma Zanella, direttrice del Museo e dal sindaco Andrea Cassani e dall’assessore alla Cultura Clauda Mazzetti.
LA MOSTRA
Fino al 12 aprile 2026, il Museo MA*GA di Gallarate ospita Kandinsky e l’Italia, una grande esposizione dedicata al padre dell’arte astratta e alla profonda influenza esercitata sul panorama artistico italiano del Novecento. Con 130 opere in mostra, di cui 20 firmate da Kandinsky, la rassegna si inserisce nel programma ufficiale dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.
Al MA*GA di Gallarate una grande mostra racconta Kandinsky e l’astrattismo italiano
