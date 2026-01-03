Sorpresi a rubare nelle auto: arrestati due ladri ad Arona
In largo Compiègne due pregiudicati del luogo sono stati fermati con occhiali di marca e denaro rubati da una vettura parcheggiata poco distante
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Arona hanno tratto in arresto due uomini con l’accusa di furto aggravato. L’operazione è scattata nella notte di ieri, venerdì 2 gennaio 2026, durante un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione e repressione dei reati predatori.
Il controllo in largo Compiègne
I militari, pattugliando le strade della città, hanno notato due noti pregiudicati locali che si aggiravano con fare sospetto in largo Compiègne. Una volta fermati e sottoposti a perquisizione personale, i due soggetti — entrambi italiani e residenti ad Arona — sono stati trovati in possesso di refurtiva di vario genere. Tra gli oggetti sequestrati figurano occhiali da sole di marca, un flacone di profumo, una piccola somma di denaro in euro, banconote in valuta albanese e altri effetti personali.
La scoperta del furto e i provvedimenti
Gli accertamenti condotti immediatamente dai Carabinieri hanno permesso di stabilire che tutto il materiale era stato appena asportato da un’autovettura parcheggiata a breve distanza, nella medesima via. Per i due uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è scattato l’arresto in flagranza. Dopo l’udienza di convalida tenutasi presso il GIP del Tribunale di Verbania, nei confronti degli arrestati è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
