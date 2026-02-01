A fuoco il tetto di un edificio: intervento dei pompieri a Cuveglio
Le fiamme hanno interessato una porzione di otto metri quadrati della copertura di uno stabile di tre piani. La tempestività dei soccorsi ha evitato il propagarsi del rogo all'intero edificio
Paura nel pomeriggio di domenica in via Fontana, nel Comune di Cuveglio, a causa di un incendio scoppiato sulla sommità di un edificio di tre piani. L’allarme è scattato alle ore 15:45, mobilitando immediatamente i mezzi di soccorso.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa proveniente dal Distaccamento di Luino e un’autobotte giunta dalla Sede Centrale di Varese. Grazie al pronto intervento degli operatori, le fiamme sono state circoscritte a una zona di circa otto metri quadrati, impedendo che il rogo si estendesse all’intera superficie della copertura.
Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno proceduto con le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dell’area colpita. Fortunatamente, non si registrano feriti o persone intossicate.
