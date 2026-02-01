Varese News

Varese Laghi

A fuoco il tetto di un edificio: intervento dei pompieri a Cuveglio

Le fiamme hanno interessato una porzione di otto metri quadrati della copertura di uno stabile di tre piani. La tempestività dei soccorsi ha evitato il propagarsi del rogo all'intero edificio

Generico 26 Jan 2026

Paura nel pomeriggio di domenica in via Fontana, nel Comune di Cuveglio, a causa di un incendio scoppiato sulla sommità di un edificio di tre piani. L’allarme è scattato alle ore 15:45, mobilitando immediatamente i mezzi di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa proveniente dal Distaccamento di Luino e un’autobotte giunta dalla Sede Centrale di Varese. Grazie al pronto intervento degli operatori, le fiamme sono state circoscritte a una zona di circa otto metri quadrati, impedendo che il rogo si estendesse all’intera superficie della copertura.

Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno proceduto con le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dell’area colpita. Fortunatamente, non si registrano feriti o persone intossicate.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.