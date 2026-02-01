A fuoco il tetto di un edificio: intervento dei pompieri a Cuveglio

Paura nel pomeriggio di domenica in via Fontana, nel Comune di Cuveglio, a causa di un incendio scoppiato sulla sommità di un edificio di tre piani. L’allarme è scattato alle ore 15:45, mobilitando immediatamente i mezzi di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa proveniente dal Distaccamento di Luino e un’autobotte giunta dalla Sede Centrale di Varese. Grazie al pronto intervento degli operatori, le fiamme sono state circoscritte a una zona di circa otto metri quadrati, impedendo che il rogo si estendesse all’intera superficie della copertura.

Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno proceduto con le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dell’area colpita. Fortunatamente, non si registrano feriti o persone intossicate.