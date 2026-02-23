Da Samarate un nuovo invio di materiali per l’Ucraina. “Un popolo in difficoltà dopo 4 anni di guerra”

Da Samarate parte un nuovo invio di aiuti per l’Ucraina, da quattro anni in guerra dopo l’invasione da parte delle truppe russe: il carico è stato destinato all’Associazione Ucraina “Difendere i bambini di Chernobyl” che ha sede a Vishneve, città alla periferia di Kiev.

«Giovedi pomeriggio (19 febbraio ore 17,30) abbiamo iniziato a caricare un altro camion di aiuti umanitari (coperte e attrezzi per la vita quotidiana) destinato alla popolazione ucraina. Continua in questo modo l’impegno umanitario promosso e coordinata dall’associazione “Noi con voi odv” con l’aiuto dell’associazione “Italo Portalupi”».

“Difendere i bambini di Chernobyl” sostiene a aiuta le famiglie del loro territorio «che sono in grande difficoltà dopo quattro anni di una guerra di aggressione e di una violenza inaudita».

«A fronte del netto peggioramento della situazione della popolazione, è necessario un maggiore e coinvolgente impegno da parte della Cittadinanza Italiana per raccogliere coperte, indumenti e prodotti e attrezzi di vita quotidiana. La due Associazione hanno deciso, pertanto, di coinvolgere al massimo i territori dell’area Lonate Pozzolo /Ferno/ Samarate e Gallarate».

Le associazioni samaratesi lanciano un appello diretto e sui social per raccogliere entro il 15 marzo almeno altri due camion di materiale da distribuire in Ucraina (coperte , abbigliamento e cibo in scatola): «verrà costituito da volontari un servizio di ritiro presso le abitazioni per coloro che vorranno donare ma hanno difficoltà a portare il materiale al punto di raccolta».

Il servizio opera di sera e di sabato mattina. E’ aperto un numero di cellulare specifico al fine di facilitare tutte le operazioni (cell 339 7148149)

«Dobbiamo tutti comprendere che in Ucraina le disponibilità economiche sono sempre minori, la guerra incide sulla vita di tutti, sulle imprese e sul lavoro e solo con l’aiuto umanitario dell’Europa questo coraggioso popolo potrà affrontare la quotidianità. Noi vogliamo fare la nostra parte. Anche oggi vogliamo ringraziare i Commercianti e i Cittadini di Samarate

che con la loro partecipazione e le loro donazioni ci hanno permesso di raggiungere l’obiettivo di questa spedizione».

“Un fronte di popolo che è fronte dell’Europa”

Noi con voi è impegnata da anni per i “bambini di Chernobyl” e già nelle prime settimane dopo l’invasione russa condusse una doppia operazione umanitaria per portare in Italia donne e bambini. Nelle ultime settimane – insieme ad associazione “Italo Portalupi” ha proposto anche un gemellaggio tra Vishneve e Samarate.

La partenza del convoglio solidale del 5 marzo 2022

«Noi continueremo, assieme ad altre associazioni che già hanno e stanno collaborando, per un secondo invio a breve.

A tutti chiediamo uno sforzo. Guardate nei Vostri armadi , vi saranno sicuramente coperte e abbigliamento in uno stato discreto che giace fermo e non più usato. Chiamateci per ritirarlo (cell 339 7148149 ). Grazie a tutti da parte dei bambini e delle persone fragili che vivono al fronte Ucraino» concludono le associazioni samaratesi. «Un fronte di popolo che è fronte dell’Europa che occorre sostenere ed aiutare».