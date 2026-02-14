La Pro Patria ci riprova a Trento

Dopo la bellissima e meritatissima vittoria di mercoledì contro il Cittadella, la Pro Patria torna in campo per affrontare un altro impegno molto difficile, rappresentato dalla gara in trasferta sul campo del Trento: il calcio d’inizio è previsto per le 17.30 di domenica 15 febbraio.

Allo stadio Briamasco la squadra di mister Francesco Bolzoni proverà a dare continuità ai 4 punti nelle ultime due gare, per continuare l’inseguimento alla Virtus Verona, che ora dista solo tre punti e nelle prossime due gare affronterà le corazzate Union Brescia e Vicenza, prima dello scontro diretto del 28 febbraio allo “Speroni”.

I biancoblù dovranno cercare di riproporre una prestazione di grande intensità e determinazione, simile a quella contro il Cittadella, per provare a tornare dal capoluogo trentino con qualche punto.

Mister Bolzoni dovrà fare a meno di Thomas Schirò, autore di una grande prova contro i granata, squalificato per somma di ammonizioni. A centrocampo rientrerà comunque Alessandro Di Munno, dopo aver scontato il turno di stop dovuto all’espulsione contro l’Albinoleffe.

L’avversario non sarà comunque dei più semplici, perché i gialloblù sono una delle squadre rivelazione del campionato, attualmente al quinto posto a quota 41 punti, uno in meno del Renate, in quarta piazza. In particolare, tra le mura amiche, la squadra allenata da mister Luca Tabbiani ha perso solamente in due occasioni, contro Inter U23 e Union Brescia.

La formazione trentina è in serie positiva di 5 partite, nelle quali ha conquistato 11 punti, con tre vittorie (tutte esterne contro Arzignano Valchiampo, Pergolettese e Albinoleffe) e due pareggi interni con Lecco e Novara.

A livello offensivo, la squadra di Tabbiani ha fatto registrare numeri importanti con 36 gol, secondo attacco del Girone A, a pari merito con Albinoleffe, Arzignano e Union Brescia; a guidare la speciale classifica è il Vicenza con 47 reti.

Il miglior marcatore della squadra di casa è Christian Capone con 8 reti, seguito da Nicola Dalmonte con 6. I due sono anche i migliori assistman, con l’esterno ex Salernitana e Vicenza a quota 5 e l’attaccante ex Atalanta a 4.

Tra le fila del Trento sta ben figurando il malnatese Federico Chinetti, che alla sua prima stagione tra i professionisti ha collezionato 25 presenze, 3 gol e 3 assist.

L’unico ex di giornata è Amer Mehic, fermo da tempo per un problema fisico: in questa stagione ha disputato 12 partite con la maglia del Trento. Il centrocampista classe 2003, nella passata stagione, ha giocato 36 partite con i tigrotti, impreziosite da un gol e un assist.

Tra Pro Patria e Trento ci sono 25 precedenti, con i trentini avanti grazie a 8 successi, contro i 6 dei bustocchi, a cui si aggiungono 11 pareggi. All’andata finì 2-2, una gara in cui i tigrotti misero in grande difficoltà i trentini, andando due volte in vantaggio con le reti di Mastroianni e Udoh, a cui risposero Capone e Giannotti.

L’ultima vittoria tigrotta risale alla stagione 2017-18, quando le due squadre militavano nel Girone B di Serie D e la Pro Patria si impose per 3-1 nella gara casalinga.