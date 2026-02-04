Varese News

Materia, diventa partner degli eventi

Diventare partner degli eventi di Materia significa sostenere un progetto culturale che mette al centro la comunità

dovesicanta materia

Materia è la casa di VareseNews: uno spazio vivo, aperto e inclusivo, che ogni giorno ospita iniziative culturali, sociali e di comunità. Un luogo che vuole essere punto di riferimento per chi cerca occasioni di incontro, confronto e crescita condivisa. Ogni mese Materia propone un calendario fitto di appuntamenti: presentazioni, spettacoli, laboratori, incontri con autori, momenti di approfondimento e attività pensate per tutte le età. Tutto questo viene raccolto in un libretto mensile che raccoglie il programma completo, stampato e distribuito sul territorio, oltre che diffuso online attraverso i canali di VareseNews.

QUI IL LIBRETTO CON GLI EVENTI DI FEBBRAIO 2026

Sponsorizzare per crescere insieme

Diventare partner degli eventi di Materia significa sostenere un progetto culturale che mette al centro la comunità. Gli sponsor possono affiancare il proprio nome e la propria immagine a una realtà riconosciuta e seguita, entrando in contatto diretto con un pubblico attento e partecipe. Oltre a questo, è possibile prenotare spazi pubblicitari sul libretto mensile: un’occasione per dare visibilità al proprio brand accanto a contenuti di qualità e al ricco programma delle attività.

Per avere ulteriori informazioni è possibile scrivere a marketing@varesenews.it oppure compilare il form qui sotto.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 04 Febbraio 2026
