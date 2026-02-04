Materia, diventa partner degli eventi
Diventare partner degli eventi di Materia significa sostenere un progetto culturale che mette al centro la comunità
Materia è la casa di VareseNews: uno spazio vivo, aperto e inclusivo, che ogni giorno ospita iniziative culturali, sociali e di comunità. Un luogo che vuole essere punto di riferimento per chi cerca occasioni di incontro, confronto e crescita condivisa. Ogni mese Materia propone un calendario fitto di appuntamenti: presentazioni, spettacoli, laboratori, incontri con autori, momenti di approfondimento e attività pensate per tutte le età. Tutto questo viene raccolto in un libretto mensile che raccoglie il programma completo, stampato e distribuito sul territorio, oltre che diffuso online attraverso i canali di VareseNews.
Sponsorizzare per crescere insieme
Diventare partner degli eventi di Materia significa sostenere un progetto culturale che mette al centro la comunità. Gli sponsor possono affiancare il proprio nome e la propria immagine a una realtà riconosciuta e seguita, entrando in contatto diretto con un pubblico attento e partecipe. Oltre a questo, è possibile prenotare spazi pubblicitari sul libretto mensile: un’occasione per dare visibilità al proprio brand accanto a contenuti di qualità e al ricco programma delle attività.
Per avere ulteriori informazioni è possibile scrivere a marketing@varesenews.it oppure compilare il form qui sotto.
