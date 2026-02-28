Vergiate, Chicco Colombo reinterpreta le Dame di Baj con l’intelligenza artificiale

Le “Dame” di Enrico Baj rivivono in chiave contemporanea e digitale alla Biblioteca di Vergiate con il progetto artistico di Chicco Colombo. Dal 1° al 21 marzo 2026 gli spazi della biblioteca ospiteranno la mostra “Il gioco delle Dame”, un percorso espositivo che mette in dialogo intelligenza artificiale, arte digitale e teatro di figura, ispirandosi alle celebri figure femminili del maestro del Novecento.

L’inaugurazione è in programma sabato 7 marzo alle 10.30 con l’apertura ufficiale della mostra, che presenta 30 opere realizzate con AI e arte digitale. I lavori reinterpretano le “Dame” di Baj, trasformandole in nuove creature dal tono ironico, teatrale e a tratti infantile, senza tradire – nelle intenzioni dell’autore – lo spirito critico e surreale originario.

Tra video, teatro e intelligenza artificiale

Alle 10.45 seguirà “Di dama in dama”, proiezione di un video-racconto costruito con clip realizzate attraverso l’intelligenza artificiale sul tema della trasformazione. Le nuove Dame, create appositamente per lo schermo, diventano così protagoniste di un percorso visivo che unisce sperimentazione tecnologica e ricerca artistica.

Il progetto di Colombo si muove tra tradizione e innovazione: dalle esperienze tessili giovanili – orditi, trame, intrecci, colore e luce – fino ai nuovi “pianeti espressivi” del teatro Kamishibai, delle video clip e delle stampe d’arte. Le sue Dame, meno aristocratiche e più contemporanee rispetto a quelle di Baj, parlano anche ai bambini e in particolare alle bambine di oggi, in un equilibrio tra ironia, leggerezza e riflessione.

Performance e laboratorio con materiali di riciclo

Il programma proseguirà sabato 21 marzo alle 15 con “Sfilata…”, una spettacolazione con il Teatro Kamishibai di Chicco Colombo: una vera e propria passerella performativa delle nuove Dame create per il teatro di figura.

Alle 15.30 spazio a “Re Mida e le sue Dame”, workshop per adulti e bambini realizzato in collaborazione con la sezione di Gavirate di Re Mida Italia, realtà internazionale impegnata nella creatività con materiali di riciclo di qualità. Il laboratorio, condotto con Marco Quilici, prevede la realizzazione di nuove Dame utilizzando materiali di recupero. La partecipazione è su prenotazione obbligatoria, massimo 25 partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Biblioteca di Vergiate allo 0331 964120 oppure i Burattini di Varese al 393 3315016.