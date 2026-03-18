A Varese la presentazione del libro “Lo specchio infrangibile”

La Sala Morselli della Biblioteca Civica di Varese si prepara a ospitare un incontro dedicato a un tema di forte attualità e impatto sociale: la complessa psicologia del narcisista. Giovedì 19 marzo, alle ore 18:00, il dottor Alberto Cusumano presenterà il suo ultimo libro dal titolo «Lo specchio infrangibile, viaggio nel mondo del narcisista», un’opera che punta a fare chiarezza su dinamiche comportamentali spesso difficili da decifrare.

Un’analisi della società contemporanea

Il libro si addentra nella sintomatologia del narcisismo, analizzandone le manifestazioni sia nella società moderna che all’interno delle relazioni sentimentali. L’autore propone una guida per orientarsi tra i meccanismi di manipolazione più comuni, offrendo al lettore gli strumenti necessari per riconoscere i segnali di allarme in contesti che possono diventare tossici.

Riconoscere le trappole emotive

Durante la presentazione verranno approfonditi concetti specifici che oggi riempiono le cronache e i dibattiti sulla salute mentale. Si parlerà di fenomeni come il «love bombing», ovvero l’eccesso di attenzioni iniziale finalizzato al controllo, del «gaslighting», la manipolazione psicologica che porta la vittima a dubitare della propria realtà, e delle dinamiche di dipendenza affettiva che culminano spesso nello «scarto» finale.

Uscire dal labirinto e ritrovare se stessi

L’obiettivo dell’incontro non è solo descrivere il problema, ma soprattutto indicare una via d’uscita. Il dottor Cusumano spiegherà come sia possibile riconoscere questi segnali precoci per evitare di rimanere intrappolati in relazioni logoranti. Il libro funge da bussola per chiunque voglia comprendere come tutelarsi, come uscire da situazioni di abuso psicologico e, soprattutto, come intraprendere il percorso per riprendere in mano la propria vita e la propria identità.

Informazioni e prenotazioni

L’appuntamento è inserito nel ciclo “Incontri d’autore” promosso dal Comune di Varese. L’ingresso avverrà in via Sacco 9. Data l’importanza del tema e la limitata disponibilità di posti nella Sala Morselli, la prenotazione è caldamente consigliata tramite i canali ufficiali della biblioteca o il QR code presente sulla locandina dell’evento.