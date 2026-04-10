Bellucci, doppio tie-break e vittoria: è in semifinale a Monza

Vincendo due set praticamente identici, Mattia Bellucci accede alle semifinale del Challenger di Monza, torneo sulla terra rossa che il mancino di Castellanza ha scelto come avvicinamento al Roland Garros. Il 25enne varesotto si è imposto in un quarto di finale tutto italiano su Stefano Travaglia, marchigiano che in passato fu anche numero 60 al mondo e che oggi si trova in 141a posizione. (foto R. Corradin/VN)

Il punteggio finale è stato frutto di un doppio tie-break favorevole a Bellucci, 7-6 7-6, che in ambedue i casi ha vinto lo “spareggio” con il risultato di 7-5. La partita d’altra parte si annunciava complicata e Bellucci – oggi è il numero 79 – l’ha vissuta tra alti e bassi riuscendo però a girare l’inerzia dalla propria parte nei momenti decisivi.

Avanti 3-0 in avvio, il castellanzese si è fatto subito riprendere da Travaglia nel primo set che poi è proseguito sul filo della parità sino al tie-break. Lì Mattia prima è scattato in testa, poi è stato raggiunto ma infine ha completato l’opera vincendo.

Andamento simile nel secondo parziale: break all’alba di Bellucci, controbreak dell’avversario e via così, talvolta sul filo del rasoio, sino all’epilogo. Il mancino lombardo ha fallito il colpo di grazia ma è andato a prendersi il successo sul servizio avversario.

Sabato dunque la semifinale che vedrà Bellucci opposto al croato Dino Prizmic, 20enne, che ha estromesso la seconda testa di serie, il francese Royer. Unica mini-sorpresa di un tabellone che vede ancora in lizza tre dei primi quattro del seeding: Bellucci è il 3 mentre dall’altra parte si affronteranno il belga Collignon (1) e lo spagnolo Landaluce (4).

Prizmic è il numero 7 del Monza Open e ha già raggiunto il massimo ranking in carriera. Bellucci ora è tra i migliori 80 della classifica ATP e insegue la quinta vittoria in singolare in un Challenger, anche se tutti i tornei vinti fino a qui (a questo livello) sono stati disputati sul cemento.

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