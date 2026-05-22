Alla cena degli asparagi degli Amici del Cairoli premiate due ex d’eccellenza
Al ristorante "Madonnina" l'Associazione Amici del Liceo Cairoli ha celebrato la tradizionale serata primaverile, consegnando due targhe a Vittoria Criscuolo e Luisa Marzoli
Atmosfera cordiale e tavola imbandita con gli asparagi, come vuole la tradizione. Giovedì 21 maggio si è svolta presso il ristorante “Madonnina” di Cantello la cena degli asparagi, appuntamento fisso nel calendario dell’Associazione “Amici del Liceo Cairoli” di Varese. Una serata che quest’anno ha assunto un sapore particolare, grazie alla consegna di due targhe a due ex del Cairoli che, in campi molto diversi tra loro, hanno saputo distinguersi e portare lustro al liceo che le ha formate.
Il presidente dell’Associazione Salvatore Consolo ha premiato Luisa Marzoli e Vittoria Criscuolo, due storie di impegno e passione che raccontano quanto il percorso liceale possa essere il punto di partenza di traguardi significativi.
Luisa Marzoli, dal Cairoli all’Ordine dei Commercialisti
Dopo la maturità al Cairoli, Luisa Marzoli ha intrapreso gli studi economici costruendo nel tempo una carriera professionale di primo piano nel mondo della consulenza e della finanza d’impresa. Il riconoscimento più alto di questo percorso è stata la presidenza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese, ruolo che ne ha consacrato l’autorevolezza nel panorama professionale provinciale.
Vittoria Criscuolo, trent’anni di greco, latino e creatività didattica
Diversa per percorso, ma non meno significativa, la storia di Vittoria Criscuolo, che al Cairoli non ci è solo passata da studentessa ma ci è tornata come docente, rimanendovi per oltre trent’anni. Insegnante di italiano, latino e greco, ha lasciato un segno ben oltre le aule: a lei si devono infatti due agoni — competizioni culturali tra studenti — dal sapore classico: C’era una volta in Grecia e Arte retorica, iniziative che hanno animato la vita del liceo e avvicinato generazioni di ragazzi al mondo antico. Fu inoltre sua l’idea di celebrare anche a Varese la Giornata mondiale della lingua greca, portando la città a fare parte di un riconoscimento culturale di respiro internazionale.
La serata si è conclusa tra i ringraziamenti e gli applausi dei presenti, in un clima che ha saputo unire la convivialità di una cena primaverile con il piacere di ricordare e valorizzare chi, a modo suo, ha contribuito a rendere grande una delle istituzioni scolastiche più radicate nel territorio varesino.
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