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Auto si ribalta nella notte a Germignaga, ferito un uomo di 57 anni

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Roberto Stehli. Sul posto soccorritori, vigili del fuoco e carabinieri. Il conducente è stato trasportato all’ospedale di Varese in codice giallo

Ambulanza automedica notte centro storico

Incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì a Germignaga, dove un’auto si è ribaltata lungo via Roberto Stehli per cause ancora in corso di accertamento.

L’allarme è scattato poco prima dell’una. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 57 anni, unico occupante del veicolo secondo le prime informazioni disponibili.

Sul posto è intervenuto il soccorso sanitario con ambulanza della Croce Rossa di Luino e automedica. Attivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Luino per le operazioni di messa in sicurezza e per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, il 57enne è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo. Le sue condizioni sono quindi considerate di media gravità, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire le cause che hanno portato al ribaltamento del veicolo. Al momento non risultano coinvolti altri mezzi o persone.
(immagine repertorio)

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Pubblicato il 12 Giugno 2026
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