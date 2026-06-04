“Insieme si riparte”: a Somma Lombardo una serata dedicata a chi fa impresa
La serata, voluta dal Lions Club Sommna Lombardo Castello Visconti di San Vito, si terrà giovedì 11 giugno alle 21.00, nella Sala Polivalente Giovanni Paolo II
Giovedì 11 giugno alle 21.00, alla Sala Polivalente Giovanni Paolo II di Somma Lombardo (via Marconi 6), il Lions Club Somma Lombardo Castello Visconti di San Vito, in collaborazione con INSS – Imprenditore Non Sei Solo ETS, promuove l’incontro pubblico “Insieme si riparte”.
L’appuntamento è rivolto ad artigiani, commercianti, imprenditori, professionisti e aspiranti imprenditori interessati ad approfondire le sfide del fare impresa, riconoscere i segnali di difficoltà e conoscere gli strumenti di prevenzione e supporto disponibili.
Durante la serata verrà presentata l’esperienza di INSS, associazione che offre gratuitamente ascolto, formazione e consulenza attraverso una rete di imprenditori e professionisti volontari. L’iniziativa intende promuovere una cultura della prevenzione delle crisi d’impresa e del sostegno reciproco, valorizzando il ruolo della collaborazione e della rete sul territorio.
La partecipazione è libera e aperta a tutti.
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