Visite gratuite e info point contro l’emicrania negli ospedali di Saronno e Gallarate

L’Asst Valle Olona scende in campo contro l’emicrania offrendo visite gratuite e punti informativi negli ospedali di Saronno e Gallarate. L’iniziativa, in programma per mercoledì 17 giugno, rientra nella quarta edizione dell’(H) Open Day Emicrania, promosso da Fondazione Onda ETS attraverso il network degli ospedali con il Bollino Rosa. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione su una malattia neurologica cronica che in Italia colpisce oltre 6 milioni di persone, con una netta prevalenza nel genere femminile.

Le visite gratuite all’ospedale di Saronno

Nel presidio ospedaliero di Saronno sono state organizzate visite neurologiche gratuite per la mattina e il primo pomeriggio del 17 giugno. L’iniziativa è curata dalla dottoressa Elisa Capiluppi, dirigente medico della Struttura Complessa di Neurologia. I controlli si svolgeranno nell’ambulatorio di neurofisiologia, situato al secondo piano del Padiglione Verde (ingresso ovest), dalle ore 8:30 alle ore 11:30 e dalle 14:00 alle 15:00. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi inviando una mail all’indirizzo neuro.saronno@asst-valleolona.it.

L’emicrania è una patologia seria e spesso sottovalutata, come spiega la specialista. «L’emicrania è una malattia neurologica cronica e invalidante – la precisione di Elisa Capiluppi, Dirigente Medico della Struttura Complessa di Neurologia – spesso caratterizzata da attacchi frequenti di cefalea con intensità da moderata a severa. In occasione di questi attacchi, solitamente compaiono anche nausea, vomito, ipersensibilità a stimoli sensoriali». I dati globali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità confermano la rilevanza del problema: si tratta della terza malattia più frequente al mondo e della seconda più disabilitante.

L’impatto sulle donne e il rischio cronicizzazione

I dati nazionali mostrano una netta disparità di genere nella diffusione della patologia, dato che circa il 70% dei pazienti in Italia è donna. «La frequenza della malattia nel genere femminile è di circa 3 volte in più rispetto agli uomini – il dettaglio di Elisa Capiluppi, Dirigente Medico della Struttura Complessa di Neurologia – e ciò è dovuto in larga parte per il ruolo giocato dagli ormoni sessuali femminili. Nonostante l’evidente diffusione della patologia e l’inevitabile impatto sociale, l’emicrania resta tristemente sia poco diagnosticata che sotto-trattata, con il rischio evidente di cronicizzazione della malattia».

L’info point alla Casa di Comunità di Gallarate

L’impegno dell’Asst Valle Olona tocca anche la città di Gallarate, dove l’appuntamento si sposterà negli spazi della Casa di Comunità di via Leonardo Da Vinci. Qui, nel pomeriggio del 17 giugno, dalle ore 14:00 alle ore 16:30, sarà attivo un info point dedicato per fornire informazioni e orientamento ai cittadini. Anche in questo caso l’accesso è su prenotazione, telefonando al PUA al numero 0331.7147711 (attivo da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 16:00).

La direzione dell’azienda sanitaria sottolinea l’importanza di queste giornate per intercettare precocemente il disturbo. «Abbiamo deciso di partecipare attivamente in questa iniziativa proprio per sensibilizzare la popolazione sull’importanza fondamentale del riconoscimento precoce dei sintomi – le parole di Francesca Crespi, Direttore Sanitario di ASST Valle Olona – solo così è possibile favorire un accesso tempestivo ai percorsi di diagnosi e cura, migliorando la qualità della vita dei pazienti. È necessario che la popolazione comprenda che l’emicrania non è un semplice mal di testa, ma una vera e propria patologia neurologica, grave e disabilitante».