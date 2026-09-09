Fauna selvatica e sicurezza sulle strade: una serata informativa a Castelseprio

Una serata informativa aperta a tutta la cittadinanza per imparare a condividere la strada e i boschi con gli animali selvatici in sicurezza. Venerdì 11 settembre, alle 21, la Sala Consiliare del municipio di Castelseprio, in via San Giuseppe 114, ospiterà l’incontro intitolato “Fauna selvatica e sicurezza stradale”, promosso in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco Insubria Olona.

Le vie di comunicazione che attraversano le aree boschive del territorio rappresentano spesso un fattore di frammentazione dell’ambiente naturale. Senza barriere o confini definiti, gli animali sono naturalmente portati ad attraversare le carreggiate, creando situazioni di potenziale pericolo sia per la propria stabilità biologica sia per l’incolumità degli automobilisti e di tutti gli utenti della strada.

I temi al centro dell’incontro

Durante la serata i volontari del servizio di vigilanza ecologica approfondiranno i comportamenti corretti da adottare quando si viaggia lungo arterie immerse nel verde o vicine ai boschi. Verranno illustrati consigli pratici, precauzioni e piccoli accorgimenti alla guida per prevenire gli impatti e ridurre al minimo i rischi di incidente.

Un focus specifico sarà dedicato alle corrette modalità di comportamento in caso di avvistamento o incontro ravvicinato con la fauna selvatica durante le passeggiate. Inoltre, verrà trattato il tema delle uscite nei boschi in compagnia dei propri cani, fornendo indicazioni utili per evitare situazioni di stress o pericolo per gli animali domestici e per le specie selvatiche residenti.

Partecipazione gratuita per la comunità

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di sensibilizzazione e tutela ambientale portate avanti dalle GEV Insubria Olona sul territorio locale. L’ingresso all’evento è completamente gratuito e libero a tutti i cittadini interessati ad approfondire una tematica cruciale per la sicurezza e la convivenza con la natura circostante.