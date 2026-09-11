Varese Orchidea 2026: un viaggio nella natura alla ricerca della luce

Le orchidee e il loro rapporto con la luce sono al centro di Varese Orchidea 2026, la mostra internazionale di orchidologia ospitata da Agricola Home & Garden dall’11 al 13 settembre. Il tema scelto per questa edizione è “Alla ricerca della luce, l’evoluzione delle orchidee”, un viaggio tra natura, adattamento, coltivazione e nuove tecnologie.

Nel loro habitat naturale, molte specie di orchidee hanno sviluppato strategie evolutive particolari per raggiungere la luce. Tra queste c’è l’epifitismo, che consente alle piante di crescere sui tronchi e sui rami degli alberi, lontano dal terreno. Un lungo processo di adattamento che ha contribuito alla straordinaria varietà di forme e strutture che caratterizza la famiglia delle Orchidaceae.

La luce resta ancora oggi un elemento fondamentale per la crescita, la salute e la fioritura delle orchidee. Conoscere le esigenze delle diverse specie è quindi essenziale sia per la coltivazione professionale sia per chi desidera prendersi cura di queste piante in casa. La mostra approfondirà anche il ruolo delle moderne tecnologie di illuminazione artificiale, che offrono nuove possibilità per la coltivazione e la conservazione.

La serra di Agricola si trasformerà in un’esposizione con coltivatori italiani e internazionali. Saranno presenti Varesina Orchidee, Orchideria di Morosolo, Piante Pazze di Udine, Orchideen Grom dalla Germania, Parenthese Tropicale dalla Francia, Kathy Collection, Ecuagenera Europe dalla Germania e Arte & Suculentas-Orquídeas & Complementos dal Portogallo. Durante la manifestazione sarà possibile acquistare direttamente dai produttori. Spazio anche agli artigiani che si ispirano alle orchidee per realizzare le proprie opere.

Tra le iniziative speciali ci saranno “Sos orchidee”, lo sportello gratuito curato da ALAO per ricevere consigli sulla manutenzione delle piante, e il servizio di analisi dell’acqua di irrigazione, utile per valutarne le caratteristiche e individuare le condizioni più adatte alla coltivazione.

Ricco il programma di corsi e conferenze organizzato dall’Associazione lombarda amatori orchidee, da 45 anni impegnata nella divulgazione e nella promozione della cultura orchidologica. Venerdì 11 settembre, alle 15, Manuel Riva terrà il corso base “Coltivare le orchidee in casa”.

Sabato 12, alle 11.30, è prevista la rivelazione dei giudizi secondo il sistema dell’associazione tedesca Deutsche Orchidee Gesellschaft. Alle 15 Tiziana Martini parlerà di “Orchidee da serra fredda”, mentre alle 17 Marco Zuccolo e Pietro Turri, di Progetto Aura, affronteranno il tema “Orchidee e luce: dalle foreste tropicali alle tecnologie del futuro”.

Domenica 13 settembre, alle 10, Tiziana Martini terrà il corso “Errori e rimedi nel deflasking”. Alle 15 Francesca Castiglione parlerà di tutela delle orchidee spontanee, custodi delle piante e della biodiversità. Alle 17, infine, Marco Zuccolo proporrà un nuovo corso base sulla coltivazione delle orchidee in casa.

La partecipazione ai corsi e alle conferenze è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione.

Durante Varese Orchidea si svolgerà anche il giudizio delle piante esposte, con la valutazione degli esemplari presentati dai soci, dai venditori e dalla collezione ALAO. A occuparsi della valutazione sarà la Deutsche Orchidee Gesellschaft, associazione tedesca specializzata nel settore.

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