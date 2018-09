La Varesina blinda la difesa con Boni

L’esordio in campionato è stato da shock per la Varesina. Ospite del Busto 81 a Solbiate Arno, le Fenici, avanti 3-0, hanno perso 4-3 subendo un’incredibile rimonta.

La società rossoblu ha deciso di rinforzare la rosa e si è buttata sul mercato degli svincolati.

Per la difesa arriva il centrale classe 1995 Filippo Boni, classe 1995, che era rimasto senza squadra dopo aver giocato l’ultima stagione in Serie C al Cuneo.

“Pippo” Boni, cresciuto nella SolbiaSommese prima di passare alla Primavera dell’Hellas Verona, del quale è stato anche capitano, ritrova così mister Marco Spilli, che lo lanciò nel calcio dei grandi a tempi di Solbiate Arno.

Il comunicato della società: