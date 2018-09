Laura Sangiorgi presenta “Il significato dei colori”

Il 27 settembre 2018 il Foto Club Varese ospita, nel nuovo spazio espositivo di Acli Arte e Spettacolo, l’architetto Laura Sangiorgi, che terrà un intervento su “Il significato dei colori – Sperimentazione e approfondimento del messaggio dei colori e i loro significati nella storia e nella cultura”.

Laura Sangiorgi si laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 2002, dopo un’esperienza di un anno alla “Sint Lucas” di Bruxelles. Dal 2003 è di supporto alla didattica per i corsi del Prof. Danilo Redaelli della Facoltà di Architettura e Facoltà del Politecnico di Milano, con seminari di approfondimento su tematiche inerenti la rappresentazione, la percezione, il colore e le neuroscienze. Nella sua atttività ricerca soluzioni per garantire il benessere psico-fisico all’interno degli edifici, studiando gli effetti del colore e della luce e sperimentando collaborazioni con psicologi e artisti.

Lo spazio espositivo Acli Arte e Spettacolo si trova in via Speri della Chiesa Jemoli 9 (piano terra); diventa anche il nuovo punto di riferimento per gli incontri del Foto Club Varese.