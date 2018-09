L’ex psichiatrico, una cittadella di sofferenza che mi è rimasta nel cuore

La cittadella : Ospedale Pschiatrico di Bizzozero.

Io l’ho conosciuto che ero una bimba. Durante l’attesa per far visita ai propri cari, noi che arrivavamo da fuori città, era abitudine prima d’inverno fermarci al bar che c’è all’inizio del viale, cioccolata calda e nella bella stagione una bibita.

La mia vita ha fatto parte della Storia di questo Ospedale e difficilmente dimenticherò.

Il mio papà è stato prima ricoverato per lunghi periodi nel reparto di neurologia per problemi legati a discopatia e qui nulla di grave.

Inizia, poi, una lunga storia quando per la prima volta viene ricoverato dopo un TSO in un padiglione Morselli, o Golgi o Antonini, non mi ricordo ero troppo piccola e pensavo solo al papà. Ma non ero infelice, io amavo il mio papà , ero già consapevole che era malato. Questo si è ripetuto per anni.

Ma la storia non finisce , mia sorella dopo un esaurimento è stata curata nel padiglione di neurologia dove tenta il suicidio e viene ricoverata nel padiglione di Bizzozero, per un mese.

Malgrado tanti dolori mi è rimasto un ricordo, hanno curato e hanno salvato i miei cari e la Cittadella mi è rimasta nel cuore.

Lettera firmata