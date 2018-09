L’olio usato… dà forza al volontariato

Il progetto “Coop per il futuro”, promosso da Coop Lombardia, con la conduzione delle attività da parte degli operatori della Cooperativa Sociale Totem, si occupa da due anni di lavorare a contatto con le scuole primarie, con le famiglie e le associazioni per la cura dell’ambiente e per accrescere la partecipazione della comunità alla vita sociale di Cassano Magnago.

Ora il progetto si sta occupando della prevenzione dell’inquinamento dovuto ad una scorretta dispersione degli olii vegetali esausti provenienti dalle fritture e dai processi di cottura.

La sensibilizzazione passa da un lavoro diretto con gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Parziale “Dante Alighieri”, dove gli alunni sono stati affiancati già nello scorso anno scolastico nella realizzazione di un originale “Gioco dell’Olio”, ovvero una versione del tradizionale gioco dell’oca che, attraverso caselle creative, stimola i giocatori nell’acquisire informazioni in merito a quanti tipi di olio differenti esistono, la loro produzione, il loro utilizzo e come gestire la raccolta dell’olio esausto.

Da gennaio 2019 i cittadini avranno la possibilità di conferire gli olii esausti domestici anche in un punto di raccolta collocato presso il punto vendita Coop Lombardia di Cassano Magnago, oltre che al già conosciuto e ben utilizzato punto raccolta della Piattaforma ecologica comunale.

Seguendo il progetto “dall’Olio all’Olio” già sperimentato da Coop Lombardia in altri territori, tutto l’olio esausto raccolto sarà valorizzato in contributi erogati da Coop Lombardia e che sosterranno Amicorum, realtà che ha sede nel bene confiscato alla criminalità organizzata e oggi gestito dalle associazioni “Più di 21” e “ASPI”.

Coop Lombardia da sempre ha una grande attenzione per i temi legati alla sostenibilità ambientale, alle economie circolari e della legalità: è per questo che si fa portatrice di questo progetto che oltre a valorizzare le buone pratiche di sostenibilità, unisce anche il sostegno alle organizzazioni che gestiscono localmente uno spazio confiscato alla criminalità organizzata, che oggi può esprimere attività sociali a vantaggio di tutta la comunità sotto il cappello del concetto di cittadinanza attiva e cooperativa.

Un primo appuntamento per conoscere la qualità dell’olio extravergine di oliva che arriva sulle nostre tavole, sarà mercoledi 26 settembre 2018 in mattinata nelle scuole primarie con un incontro riservato alle classi quinte, mentre alle ore 21 con l’evento aperto a tutti i cittadini “Il gusto dell’olio” presso Amicorum in via Brunelleschi, 24 a Cassano Magnago, dove l’esperta Daniela Brunetti guiderà le persone nel riconoscere l’olio di qualità secondo le caratteristiche organolettiche e sensoriali.L’iniziativa si svolgerà alle ore 21.