L’ospedale in piazza: domenica di controlli gratuiti

Una domenica all’insegna della prevenzione. È quella che ospedale e Comune propongono ai cittadini di Luino.

Il prossimo 7 ottobre, infatti, dalle 11:00 alle 17:30, gli specialisti dell’Ospedale di Luino, internisti, cardiologi, diabetologi e pneumologi, saranno in piazza Libertà, a Luino, per sottoporre chi vorrà partecipare a visite ed esami di prevenzione, con la consapevolezza che essa rappresenta l’arma più efficace per ridurre l’incidenza delle patologie maggiormente frequenti nella popolazione , ovvero diabete, ipertensione arteriosa e broncopneumopatia cronica ostruttiva.

L’iniziativa è promossa dal prof. Dentali primario di medicina generale di Luino, in collaborazione con il Comune di Luino e la Croce Rossa di Luino.